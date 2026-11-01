همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛ پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کاروان روایت مقاومت با حضور چهره‌های ملی و فعالان عرصه روایتگری، از جمله حسین یکتا، پیکان طالبی و جواد قارایی، با هدف به تصویر کشیدن ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و بازتاب جلوه‌هایی از همبستگی و روحیه انقلابی مردم این خطه از سرزمین پهناور ایران به سیستان و بلوچستان سفر کرده بودند.

این کاروان در جریان حضور خود تلاش کرد تصویری نزدیک به واقعیت از زندگی مردم، آرامش و امنیت حاکم بر مناطق مختلف استان، پیوندهای عمیق قومی و مذهبی و نقش‌آفرینی مردم در حفظ وحدت و انسجام ملی ارائه دهد؛ مردمی که با وجود تنوع فرهنگی و مذهبی، همواره در بزنگاه‌های مختلف، پایبندی خود را به ایران، هویت ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند.

حضور چهره‌های شناخته‌شده در این رویداد، فرصتی برای روایت ظرفیت‌ها، ناگفته‌ها و واقعیت‌های کمتر دیده‌شده سیستان و بلوچستان فراهم کرد؛ استانی که فراتر از تصویرسازی‌های کلیشه‌ای، سرشار از سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی است.

آنچه از کاروان روایت مقاومت، آنچه از این سفر به یادگار مانده، مجموعه‌ای از روایت‌ها و مشاهدات میدانی است که می‌تواند دریچه‌ای تازه برای شناخت مردم شریف سیستان و بلوچستان، امنیت پایدار، وحدت اقوام و روحیه انقلابی آنان پیش روی مخاطبان باشد.

وحدت سرمایه امنیت

مولوی عبدالواحد بزرگزاده، امام جمعه اهل سنت چابهار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت در استان سیستان و بلوچستان را اقدامی ارزشمند و اثرگذار در راستای تبیین واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور دانست و گفت: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بزرگ انسانی، فرهنگی و دینی برخوردار است و مردم آن در طول سال‌های گذشته همواره نشان داده‌اند که به امنیت، آرامش و سربلندی ایران اسلامی علاقه‌مند هستند؛ حضور چنین کاروان‌هایی فرصتی فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های واقعی استان به جامعه معرفی شود و افرادی که شناخت دقیقی از شرایط این منطقه ندارند، از نزدیک با واقعیت‌های آن آشنا شوند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین پیام این سفر، تأکید بر وحدت، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف است؛ مردم شیعه و اهل سنت این استان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و بر خلاف آنچه رسانه های بیگانه سعی می‌کنند نشان دهند؛ در بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و ملی اشتراکات عمیقی دارند؛ دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با بزرگ‌نمایی اختلافات مذهبی، میان مردم فاصله ایجاد کنند؛ اما واقعیت زندگی مردم سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که پیوندهای دینی، فرهنگی و انسانی بسیار مستحکم‌تر از توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است.

مولوی بزرگزاده تأکید کرد: علما همواره جایگاه مهمی در هدایت فکری و اجتماعی جامعه داشته‌اند؛ امنیت تنها با اقدامات انتظامی و نظامی تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی، عدالت، احترام متقابل و توجه به مطالبات مردم نیز از پایه‌های اصلی امنیت پایدار هستند؛ می‌توانند با تبیین آموزه‌های اسلامی، دعوت به برادری و جلوگیری از گسترش شایعات و اختلافات، نقش مؤثری در تقویت آرامش اجتماعی داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان سرزمینی با مردمانی نجیب، مؤمن، مهمان‌نواز و علاقه‌مند به پیشرفت است؛ نباید اجازه دهیم این استان تنها با اخبار حوادث و مشکلات و تصویر نادرست و اشتباه شناخته شود؛ روایت درست از زندگی مردم، وحدت مذاهب و تلاش برای آبادانی، خود نوعی خدمت به امنیت و اقتدار ملی است.

سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی بسیاری است

مولوی اسماعیل آذین، امام جمعه اهل سنت کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان از چند جهت دارای اهمیت دانست و بیان کرد: حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان زمینه آشنایی بیشتر مردم کشور با واقعیت‌های این استان را فراهم کرد؛ گاهی تصویری که از سیستان و بلوچستان در برخی رسانه‌ها ارائه می‌شود، تصویری محدود و همراه با تمرکز بر مشکلات و حوادث است؛ در حالی که این استان دارای ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی است.

وی ادامه داد: زمانی که گروه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به یک منطقه سفر می‌کنند و از نزدیک با مردم، علما، نخبگان و فعالان اجتماعی گفت‌وگو می‌کنند، امکان ارائه روایتی دقیق‌تر و منصفانه‌تر از شرایط آن منطقه فراهم می‌شود.

مولوی آذین تصریح کرد: یکی از عوامل مهم امنیت پایدار، همراهی و مشارکت مردم است؛ امنیت زمانی ماندگار می‌شود که مردم نسبت به آینده خود احساس مسئولیت و تعلق خاطر داشته باشند؛ در سیستان و بلوچستان، پیوندهای خانوادگی، فرهنگی، دینی و اجتماعی میان اقوام و مذاهب مختلف از سرمایه‌های ارزشمند جامعه محسوب می‌شود؛ و مردم این استان در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت کشور مقاومت و ایستادگی می‌کنند.

وی در پایان بیان کرد: مردم سیستان و بلوچستان بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت ایران هستند؛ شناخت متقابل، احترام به تنوع مذهبی و قومی و پرهیز از قضاوت‌های نادرست، می‌تواند پیوندهای ملی را مستحکم‌تر کند؛ وحدت ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه مردم با وجود تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، در برخورداری از احترام و فرصت‌های برابر سهیم باشند.

وحدت اسلامی، ضرورتی اساسی برای حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی

مولوی محمد طیب بامری، امام جمعه اهل سنت ایرندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت را در سیستان و بلوچستان ، فرصتی برای نمایش جلوه‌های همدلی و همزیستی میان مردم استان دانست و بیان کرد: سیستان و بلوچستان از گذشته تاکنون محل زندگی اقوام و مذاهب گوناگون بوده و مردم این منطقه با وجود تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی، در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و ملی در کنار یکدیگر قرار داشته‌اند.

وی گفت: وحدت اسلامی یک موضوع تشریفاتی یا مقطعی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی است؛ زمانی که مسلمانان به مشترکات خود توجه کنند و از اختلافات غیرضروری فاصله بگیرند، زمینه پیشرفت و آرامش در جامعه فراهم خواهد شد؛ این روزها برخی رسانه ها و دشمنان تلاش می‌کنند با نشان دادن چهره نادرست و اختلافات غیر واقعی این استان را تا امن نشان دهند و وحدت مردم شیعه و سنی استان را مورد هدف قرار داده اند.

مولوی بامری اظهار کرد: بهترین راه مقابله با تفرقه، افزایش آگاهی، تقویت گفت‌وگو و گسترش روابط برادرانه میان مردم استان است؛ دشمنان وحدت اسلامی از هر فرصتی برای ایجاد بدبینی و اختلاف استفاده می‌کنند؛ بنابراین وظیفه علما، نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان این است که اجازه ندهند اختلاف‌افکنی جایگزین گفت‌وگوی منطقی شود.

وی بیان کرد: کاروان روایت مقاومت با حضور در میان مردم، دیدار با علمای شیعه و سنی و بازتاب تجربه‌های مشترک، تصویری واقعی از همبستگی اجتماعی استان را به همگان نشان داد؛ تصویری که حقیقت مردم استان است.