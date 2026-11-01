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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛ پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛ پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

زاهدان- کاروان روایت مقاومت با حضور در سیستان و بلوچستان، جلوه‌هایی از وحدت، همبستگی ملی و روحیه انقلابی مردم این خطه را بازخوانی و برای همگان روایت کرد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کاروان روایت مقاومت با حضور چهره‌های ملی و فعالان عرصه روایتگری، از جمله حسین یکتا، پیکان طالبی و جواد قارایی، با هدف به تصویر کشیدن ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و بازتاب جلوه‌هایی از همبستگی و روحیه انقلابی مردم این خطه از سرزمین پهناور ایران به سیستان و بلوچستان سفر کرده بودند.

این کاروان در جریان حضور خود تلاش کرد تصویری نزدیک به واقعیت از زندگی مردم، آرامش و امنیت حاکم بر مناطق مختلف استان، پیوندهای عمیق قومی و مذهبی و نقش‌آفرینی مردم در حفظ وحدت و انسجام ملی ارائه دهد؛ مردمی که با وجود تنوع فرهنگی و مذهبی، همواره در بزنگاه‌های مختلف، پایبندی خود را به ایران، هویت ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند.

حضور چهره‌های شناخته‌شده در این رویداد، فرصتی برای روایت ظرفیت‌ها، ناگفته‌ها و واقعیت‌های کمتر دیده‌شده سیستان و بلوچستان فراهم کرد؛ استانی که فراتر از تصویرسازی‌های کلیشه‌ای، سرشار از سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی است.

آنچه از کاروان روایت مقاومت، آنچه از این سفر به یادگار مانده، مجموعه‌ای از روایت‌ها و مشاهدات میدانی است که می‌تواند دریچه‌ای تازه برای شناخت مردم شریف سیستان و بلوچستان، امنیت پایدار، وحدت اقوام و روحیه انقلابی آنان پیش روی مخاطبان باشد.

وحدت سرمایه امنیت

همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

مولوی عبدالواحد بزرگزاده، امام جمعه اهل سنت چابهار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت در استان سیستان و بلوچستان را اقدامی ارزشمند و اثرگذار در راستای تبیین واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور دانست و گفت: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بزرگ انسانی، فرهنگی و دینی برخوردار است و مردم آن در طول سال‌های گذشته همواره نشان داده‌اند که به امنیت، آرامش و سربلندی ایران اسلامی علاقه‌مند هستند؛ حضور چنین کاروان‌هایی فرصتی فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های واقعی استان به جامعه معرفی شود و افرادی که شناخت دقیقی از شرایط این منطقه ندارند، از نزدیک با واقعیت‌های آن آشنا شوند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین پیام این سفر، تأکید بر وحدت، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف است؛ مردم شیعه و اهل سنت این استان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و بر خلاف آنچه رسانه های بیگانه سعی می‌کنند نشان دهند؛ در بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و ملی اشتراکات عمیقی دارند؛ دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با بزرگ‌نمایی اختلافات مذهبی، میان مردم فاصله ایجاد کنند؛ اما واقعیت زندگی مردم سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که پیوندهای دینی، فرهنگی و انسانی بسیار مستحکم‌تر از توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است.

مولوی بزرگزاده تأکید کرد: علما همواره جایگاه مهمی در هدایت فکری و اجتماعی جامعه داشته‌اند؛ امنیت تنها با اقدامات انتظامی و نظامی تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی، عدالت، احترام متقابل و توجه به مطالبات مردم نیز از پایه‌های اصلی امنیت پایدار هستند؛ می‌توانند با تبیین آموزه‌های اسلامی، دعوت به برادری و جلوگیری از گسترش شایعات و اختلافات، نقش مؤثری در تقویت آرامش اجتماعی داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان سرزمینی با مردمانی نجیب، مؤمن، مهمان‌نواز و علاقه‌مند به پیشرفت است؛ نباید اجازه دهیم این استان تنها با اخبار حوادث و مشکلات و تصویر نادرست و اشتباه شناخته شود؛ روایت درست از زندگی مردم، وحدت مذاهب و تلاش برای آبادانی، خود نوعی خدمت به امنیت و اقتدار ملی است.

سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی بسیاری است

همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

مولوی اسماعیل آذین، امام جمعه اهل سنت کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان از چند جهت دارای اهمیت دانست و بیان کرد: حضور کاروان روایت مقاومت در سیستان و بلوچستان زمینه آشنایی بیشتر مردم کشور با واقعیت‌های این استان را فراهم کرد؛ گاهی تصویری که از سیستان و بلوچستان در برخی رسانه‌ها ارائه می‌شود، تصویری محدود و همراه با تمرکز بر مشکلات و حوادث است؛ در حالی که این استان دارای ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انسانی است.

وی ادامه داد: زمانی که گروه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به یک منطقه سفر می‌کنند و از نزدیک با مردم، علما، نخبگان و فعالان اجتماعی گفت‌وگو می‌کنند، امکان ارائه روایتی دقیق‌تر و منصفانه‌تر از شرایط آن منطقه فراهم می‌شود.

مولوی آذین تصریح کرد: یکی از عوامل مهم امنیت پایدار، همراهی و مشارکت مردم است؛ امنیت زمانی ماندگار می‌شود که مردم نسبت به آینده خود احساس مسئولیت و تعلق خاطر داشته باشند؛ در سیستان و بلوچستان، پیوندهای خانوادگی، فرهنگی، دینی و اجتماعی میان اقوام و مذاهب مختلف از سرمایه‌های ارزشمند جامعه محسوب می‌شود؛ و مردم این استان در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت کشور مقاومت و ایستادگی می‌کنند.

وی در پایان بیان کرد: مردم سیستان و بلوچستان بخشی جدایی‌ناپذیر از ملت ایران هستند؛ شناخت متقابل، احترام به تنوع مذهبی و قومی و پرهیز از قضاوت‌های نادرست، می‌تواند پیوندهای ملی را مستحکم‌تر کند؛ وحدت ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه مردم با وجود تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، در برخورداری از احترام و فرصت‌های برابر سهیم باشند.

وحدت اسلامی، ضرورتی اساسی برای حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی

همزیستی اقوام تا امنیت پایدار؛پیام سفر کاروان روایت مقاومت به ایران

مولوی محمد طیب بامری، امام جمعه اهل سنت ایرندگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور کاروان روایت مقاومت را در سیستان و بلوچستان ، فرصتی برای نمایش جلوه‌های همدلی و همزیستی میان مردم استان دانست و بیان کرد: سیستان و بلوچستان از گذشته تاکنون محل زندگی اقوام و مذاهب گوناگون بوده و مردم این منطقه با وجود تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی، در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و ملی در کنار یکدیگر قرار داشته‌اند.

وی گفت: وحدت اسلامی یک موضوع تشریفاتی یا مقطعی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای حفظ عزت و اقتدار جامعه اسلامی است؛ زمانی که مسلمانان به مشترکات خود توجه کنند و از اختلافات غیرضروری فاصله بگیرند، زمینه پیشرفت و آرامش در جامعه فراهم خواهد شد؛ این روزها برخی رسانه ها و دشمنان تلاش می‌کنند با نشان دادن چهره نادرست و اختلافات غیر واقعی این استان را تا امن نشان دهند و وحدت مردم شیعه و سنی استان را مورد هدف قرار داده اند.

مولوی بامری اظهار کرد: بهترین راه مقابله با تفرقه، افزایش آگاهی، تقویت گفت‌وگو و گسترش روابط برادرانه میان مردم استان است؛ دشمنان وحدت اسلامی از هر فرصتی برای ایجاد بدبینی و اختلاف استفاده می‌کنند؛ بنابراین وظیفه علما، نخبگان، رسانه‌ها و مسئولان این است که اجازه ندهند اختلاف‌افکنی جایگزین گفت‌وگوی منطقی شود.

وی بیان کرد: کاروان روایت مقاومت با حضور در میان مردم، دیدار با علمای شیعه و سنی و بازتاب تجربه‌های مشترک، تصویری واقعی از همبستگی اجتماعی استان را به همگان نشان داد؛ تصویری که حقیقت مردم استان است.

کد مطلب 6996132

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 0
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      اتحادوانسجام اسلامی خاری درچشم بدخواهان این نظام مقدس است
    • علی سجادزاده IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 0
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      آینده انقلاب واسلام وجهان وابسته به قرآن کریم است
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
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      درود وخداقوت به خادمین قرآن کریم
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      برتری انسان‌ها به قوم و زبان و نژادنیست بلکه به تقواست طبق آیه شریفه قرآن کریم در سوره مبارکه حجرات

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