روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر امروز یکشنبه و همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش ابر و رگبار باران با احتمال رعد و برق در برخی از نقاط استان همدان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه بارشی تا روز چهارشنبه در منطقه فعال است و بارش‌ها عمدتا به صورت رگبار موقت باران در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب به ویژه در مناطق جنوبی استان رخ خواهد داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه روز چهارشنبه انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای در سطح استان وجود ندارد، تصریح کرد: با این حال در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز شرایط برای بارش‌های موقت باران مجدد در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب فراهم خواهد بود.

زاهدی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از نظر دمایی ثبات نسبی در همدان حاکم است و تغییرات محسوسی در دماها نخواهیم داشت.

وی در تشریح نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان یادآور شد: در شبانه روز گذشته اسدآباد با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرمترین و شیرین‌سو با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد صبح امروز خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند و دمای هوا در همدان در روز گذشته در گرمترین ساعت به ۲۱ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۸ درجه سانتی‌گراد رسید.