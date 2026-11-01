فرمانده سپاه ماسال: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، با اشاره به اهمیت تاریخی این مناسبت اظهار کرد: برای تبیین جایگاه ۱۳ آبان باید به ریشه‌ها و حوادث تاریخی آن توجه کرد؛ روزی که خون پاک شمار زیادی از دانش‌آموزان در راه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی بر زمین ریخته شد.

وی با بیان اینکه نسل امروز باید با ابعاد مختلف ایثار و فداکاری شهدا آشنا شود، افزود: دانش‌آموزان باید بدانند امنیت، آرامش و آسایشی که امروز از آن برخورداریم، به بهای جانفشانی انسان‌هایی به دست آمده است که بسیاری از آنان در سن‌وسال همین دانش‌آموزان بودند و با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری از اعتقادات و آرمان‌های خود دفاع کردند.

فرمانده سپاه ناحیه ماسال همچنین با اشاره به واقعه تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، این رویداد را یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی دانست و تصریح کرد: امام خمینی(ره) از این حرکت به‌عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند؛ واقعه‌ای که با حضور جمعی از جوانان انقلابی رقم خورد و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.

پارسا در ادامه با دعوت از مردم ولایتمدار شهرستان ماسال و بخش شاندرمن، مسئولان و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و همراهی مردم در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت فضاسازی متناسب با این مناسبت در سطح شهر، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغی برای آگاهی‌بخشی به شهروندان تأکید کرد و خواستار مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شد.