به گزارش خبرنگار مهر، امین بهنام، صبح شنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های اعتکاف رجبیه ۱۴۰۵ در مسجد گوهرشاد، با اشاره به پیشینه این آیین معنوی اظهار کرد: اعتکاف در مسجد گوهرشاد از سال ۱۳۳۷ آغاز شد و از سال ۱۳۷۲ نیز به‌صورت متمرکز توسط آستان قدس رضوی ادامه یافت.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی افزود: برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا ثبت‌نام اعتکاف امسال از روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح آغاز شود و به مدت ۱۰ روز تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۲۱ آبان‌ماه ادامه داشته باشد. متقاضیان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی www.etekaf.razavi.ir یا با ارسال عدد ۸ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۸۳۰ برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به فرایند قرعه‌کشی و اعلام نتایج بیان کرد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، مراسم قرعه‌کشی در روز ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و اسامی پذیرفته‌شدگان نیز در سوم آذرماه از طریق پیامک به اطلاع عزیزان می‌رسد.

بهنام در تشریح آمار و ارقام ثبت‌نام‌کنندگان در سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود ۹۶ هزار و ۵۸ نفر برای اعتکاف مسجد جامع گوهرشاد ثبت‌نام کردند که از این تعداد، حدود ۶۷ هزار نفر (۷۰ درصد) را بانوان و نزدیک به ۲۹ هزار نفر (۳۰ درصد) را آقایان تشکیل می‌دادند. بازه سنی ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰ تا ۸۱ سال بود.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی یادآور شد: در سال گذشته از ۲۷ کشور جهان متقاضی داشتیم که بیشترین آمار اتباع مربوط به کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان بود؛ به‌طوری‌که حدود ۳۶۰۰ نفر از کل ثبت‌نام‌کنندگان (حدود چهار درصد) را اتباع تشکیل می‌دادند. از نظر جغرافیایی نیز پس از خراسان رضوی با حدود ۵۹ هزار ثبت‌نامی، استان‌های تهران و اصفهان بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به توسعه فضاهای اسکان معتکفان تصریح کرد: همیشه این مطالبه وجود داشت که چرا ظرفیت پذیرش محدود به ۱۵۰۰ نفر است؛ دلیل آن برودت هوا در فصل سرما و عدم امکان استقرار معتکفان در ایوان مقصوره و صحن مسجد گوهرشاد بود. اما امسال با پشتکار سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر، زیرسطحی مسجد جامع گوهرشاد در حال تکمیل است و فضاهای سرمایش و گرمایش آن آماده خواهد شد.

بهنام افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، یک جنس (گروه) از خواهران و برادران در بالاسطحی و یک جنس نیز در زیرسطحی مسجد جامع گوهرشاد مستقر خواهند شد که دسترسی زیرسطحی از مسیر دارالمرحمه برای عزیزان فراهم می‌شود و با این اقدام، ظرفیت اعتکاف امسال به دو برابر افزایش می‌یابد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: در بخش سهمیه‌بندی قرعه‌کشی، ۵ درصد ظرفیت برای افرادی که طی سه سال گذشته معتکف بوده‌اند (شانس مجدد)، ۵ درصد برای اتباع و ۱۰ درصد برای متقاضیان غیرخراسانی در نظر گرفته شده است و مابقی ظرفیت نیز به سایر استان‌ها اختصاص می‌یابد.