به گزارش خبرنگار مهر، در ماه های اخیر منطقه غرب آسیا و خاورمیانه با تنش هایی همراه بوده است که این موضوع روی میزبانی کشور عربستان از جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ تاثیر گذاشته است و همچنان این احتمال وجود دارد که این مسابقات با وقفه ای یکساله مواجه شود.

در همین حال رسانه عربی و قطری winwin در گزارشی اختصاصی مدعی شد که جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که قرار است به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، با احتمال تعویق یک‌ساله مواجه شده و ممکن است به‌جای زمان تعیین‌شده قبلی در ژانویه و فوریه ۲۰۲۷، در سال ۲۰۲۸ برگزار شود.

این رسانه به نقل از منابع خود اعلام کرد که احتمال تعویق این رقابت‌ها در پی تحولات و تغییرات اخیر در برنامه‌ریزی مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شده است تغییراتی که به‌تازگی درباره زمان‌بندی رقابت‌های آینده فوتبال قاره به تصویب رسیده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در نشست فوق‌العاده خود که ۲۳ اکتبر در شهر توکیو ژاپن برگزار شد تصمیم گرفت از سال ۲۰۳۲ به بعد جام ملت‌های آسیا در سال‌های زوج برگزار شود. این تغییر با هدف هماهنگ‌سازی تقویم مسابقات کنفدراسیون با برنامه بین‌المللی فوتبال انجام شده است.

بر اساس گزارش این رسانه، این تغییرات زمینه را برای برگزاری دوره بعدی جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۸ فراهم می‌کند موضوعی که در صورت تصویب رسمی بدون تغییر در زمان برگزاری دوره بعدی این مسابقات در سال ۲۰۳۲ خواهد بود.

قرار بود نوزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا از ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. در این مسابقات ۲۴ تیم برای کسب عنوان قهرمانی قاره آسیا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

سه شهر ریاض، جده و الخبر به‌ عنوان میزبان مسابقات انتخاب شده‌اند و قرار است دیدارهای این رقابت‌ها در هشت ورزشگاه برگزار شود. عربستان برای نخستین بار در تاریخ خود میزبانی این رویداد مهم فوتبال آسیا را برعهده خواهد داشت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ۲۶ اکتبر برنامه نهایی مسابقات را اعلام کرد و بر اساس آن دیدار افتتاحیه میان تیم‌های ملی عربستان و فلسطین در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

در صورت انتقال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به سال ۲۰۲۸، این تغییر تاثیری بر زمان برگزاری دوره بعدی مسابقات که برای سال ۲۰۳۲ برنامه‌ریزی شده است، نخواهد داشت.

بر اساس این برنامه، در صورت نهایی شدن تعویق، جام ملت‌های آسیا در عربستان چهار سال پیش از دوره بعدی برگزار خواهد شد و با تقویم جدید مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگی خواهد داشت.