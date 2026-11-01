والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مسیر پارالمپیک؛ زنان در اندیشه صعود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌ های والیبال نشسته قهرمانی آسیا و انتخابی بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس 25 تیر تا 5 مرداد سال آینده همزمان در دو بخش مردان و زنان و به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.



این دوره از مسابقات در شرایطی برگزار می‌ شود که تکلیف بخشی از سهمیه‌ های پارالمپیک در رقابت‌ های قهرمانی جهان که دو ماه پیش به میزبانی هانگژو برگزار شد، مشخص شده است.



تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با صعود به دیدار نهایی رقابت‌ های قهرمانی جهان هانگژو، سهمیه حضور در بازی‌ های پارالمپیک را به دست آورد و به این ترتیب، در مسابقات قهرمانی آسیا دغدغه‌ ای برای کسب سهمیه نخواهد داشت. در این بخش، تیم‌ هایی همچون قزاقستانِ میزبان، عراق و چین برای کسب سهمیه پارالمپیک به رقابت خواهند پرداخت.



در بخش زنان نیز تیم ملی چین با حضور در رقابت‌ های قهرمانی جهان هانگژو موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شد تا رقابت‌ های قهرمانی آسیا فرصت دیگری برای تعیین تیم‌ های راه‌یافته به این رویداد باشد. بر این اساس، تیم ملی زنان ایران در کنار ژاپن از جمله مدعیان آسیایی کسب سهمیه پارالمپیک خواهد بود.



به این ترتیب، والیبال نشسته ایران در آستانه این رقابت‌ ها شرایط متفاوتی را در دو بخش مردان و زنان تجربه می‌ کند؛ مردان با آسودگی خاطر از بابت سهمیه پارالمپیک و زنان با هدف دستیابی به این سهمیه راهی قزاقستان خواهند شد.