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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

امروز انفجار کنترل شده در شرق و جنوب اصفهان اجرا می‌شود

امروز انفجار کنترل شده در شرق و جنوب اصفهان اجرا می‌شود

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان توسط ارتش در نقاطی از استان خبر داد و گفت: این عملیات کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان، امروز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ توسط یگان‌های ارتش در محدوده‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

وی افزود: این عملیات در مناطق شهر ابریشم، جنوب اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر جدید بهارستان و اطراف آن و همچنین بخش‌هایی از شرق اصفهان اجرا می‌شود که ممکن است با صداهای ناشی از انهدام همراه باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تأکید بر اینکه اجرای این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و ایمن است، از شهروندان خواست با حفظ خونسردی، به شایعات توجه نکنند و آرامش خود را حفظ کنند.

کد مطلب 6996174

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