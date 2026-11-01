منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان، امروز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ توسط یگان‌های ارتش در محدوده‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

وی افزود: این عملیات در مناطق شهر ابریشم، جنوب اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر جدید بهارستان و اطراف آن و همچنین بخش‌هایی از شرق اصفهان اجرا می‌شود که ممکن است با صداهای ناشی از انهدام همراه باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تأکید بر اینکه اجرای این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و ایمن است، از شهروندان خواست با حفظ خونسردی، به شایعات توجه نکنند و آرامش خود را حفظ کنند.