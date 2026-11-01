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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

سلیمی: تسریع در تصویب طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا در دستور کار است

سلیمی: تسریع در تصویب طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا در دستور کار است

بوشهر-بخشدار سعدآباد با تأکید بر ضرورت تسریع درتصویب طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا گفت:تعیین محدوده روستا مشخص شدن کاربری اراضی و ساماندهی ساخت‌وسازها، از الزامات قانونی توسعه روستاها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا در محل بخشداری سعدآباد با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصویب طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا اظهار کرد: تسریع و تسهیل در تصویب طرح هادی روستاها، به‌عنوان یک مبنای قانونی برای تعیین محدوده روستا، مشخص شدن کاربری زمین‌ها و هدایت و ساماندهی ساخت‌وسازها، ضرورتی کلیدی برای تمامی روستاهای بخش سعدآباد، از جمله روستای سیاه‌منصور علیاست.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی راهکارهای دستیابی به تفاهم میان مالکان واقع در مسیر معبر اصلی روستا عنوان کرد و افزود: رویکرد و تکلیف قانونی بخشداری سعدآباد، حفاظت و صیانت از منافع تمامی ساکنان روستا، بدون جانبداری از شخص یا گروه خاصی است.

سلیمی: تسریع در تصویب طرح هادی روستای سیاه‌منصور علیا در دستور کار است

بخشدار سعدآباد تصریح کرد: نتیجه این نشست که برآیند دیدگاه‌ها و نظرات شخصی مالکان واقع در معبر اصلی روستای سیاه‌منصور علیا خواهد بود، برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود.

این نشست با حضور ، کرمی رئیس شورای اسلامی بخش، زارعی نماینده فرماندار دشتستان و جمعی از مالکان اراضی روستا برگزار شد.

کد مطلب 6996184

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