توسعه شبکه آبرسانی سه خیابان در نظرآباد به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد اظهار کرد: عملیات توسعه شبکه آبرسانی این محدوده با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان و در راستای رفع مشکلات تأمین آب و پاسخگویی به مطالبات چندساله ساکنان به پایان رسیده است.

وی افزود: در اجرای این پروژه یک‌هزار و ۵۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۱۰ میلی‌متر اجرا و ۵۰ فقره انشعاب جدید نصب شده است.

فرماندار نظرآباد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: این پروژه پس از برگزاری جلسات و هماهنگی‌های لازم با مجموعه آبفا به سرانجام رسید و زمینه تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در این محدوده را فراهم کرد.

شمیرانی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفع مشکلات شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.