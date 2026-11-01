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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

توسعه شبکه آبرسانی سه خیابان در نظرآباد به پایان رسید

توسعه شبکه آبرسانی سه خیابان در نظرآباد به پایان رسید

نظرآباد _ فرماندار نظرآباد از پایان عملیات توسعه شبکه آبرسانی در خیابان‌های ولایت ۱۴، ۱۵ و ۱۶ این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد اظهار کرد: عملیات توسعه شبکه آبرسانی این محدوده با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان و در راستای رفع مشکلات تأمین آب و پاسخگویی به مطالبات چندساله ساکنان به پایان رسیده است.

وی افزود: در اجرای این پروژه یک‌هزار و ۵۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۱۰ میلی‌متر اجرا و ۵۰ فقره انشعاب جدید نصب شده است.

فرماندار نظرآباد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: این پروژه پس از برگزاری جلسات و هماهنگی‌های لازم با مجموعه آبفا به سرانجام رسید و زمینه تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در این محدوده را فراهم کرد.

شمیرانی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفع مشکلات شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

کد مطلب 6996188

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