همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسیر مسئولیت اجتماعی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، مجتبی حسین‌نژاد معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور، ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،این همراهی را گامی مؤثر در مسیراستفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی توسعه مشارکت‌های مردمی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهداف پویش «همه حاضر» دانست.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی در تحقق اهداف اجتماعی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی، نقش مهمی در معرفی پویش‌های اجتماعی، جلب توجه افکار عمومی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر مردم دارد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت : اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معرفی پویش «همه حاضر» از طریق بیلبوردهای شهری و بین‌شهری، نشان‌دهنده اهمیت نگاه مسئولانه و مشارکت‌محور دستگاه‌های فرهنگی در حمایت از برنامه‌های اجتماعی است و می‌تواند الگویی مؤثر برای همراهی سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های اثرگذار در این مسیر باشد.

حسین‌نژاد در پایان با قدردانی از همراهی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: تحقق اهداف پویش «همه حاضر» نیازمند همدلی، هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است و امید است با تداوم این همراهی‌ها، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در کشور باشیم.

لازم به ذکر است مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی آماده دریافت کمک های نقدی از طریق درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس: mosharekat.behzisti.ir

و شماره کارت 6037991000000012 بانک ملی و کمک های غیر نقدی را از طریق مراجعه به ادارات بهزیستی سراسر کشور و مراکز تحت نظارت این سازمان است .