به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت مقابله جدی با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر، اظهار کرد: کشت گیاهان ممنوعه از جمله خشخاش و شاهدانه، مطابق قوانین کیفری کشور جرم محسوب می‌شود و هرگونه اقدام در زمینه کشت، تولید و نگهداری این گیاهان، در صورت انطباق با عناوین مجرمانه قانونی، موجب تعقیب کیفری مرتکبان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: دادستانی مرکز استان در راستای صیانت از سلامت عمومی، مقابله با گسترش مواد مخدر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، با هماهنگی نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت مستمری بر اراضی کشاورزی و مناطق مستعد کشت گیاهان ممنوعه دارد و با هرگونه کشت غیرمجاز، در چارچوب مقررات قانونی، در اسرع وقت برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای قضایی برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها تصریح کرد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با کشت گیاهان مخدر ممنوعه تشکیل شده است تا ضمن تسریع در فرایند رسیدگی، برخورد قانونی با مرتکبان با جدیت دنبال شود.

قاسمی تأکید کرد: برخورد قضایی صرفاً محدود به افرادی که اقدام به کشت این گیاهان می‌کنند نخواهد بود؛ بلکه افرادی که با علم و آگاهی و با تحقق شرایط قانونی معاونت در جرم، زمین، امکانات یا ابزار مورد نیاز را در اختیار کشت‌کنندگان قرار دهند نیز مطابق قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه کشت گیاهان ممنوعه، مراتب را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و پیگیری شود.

دادستانی مرکز استان بیرجند برخورد قاطع و بدون اغماض با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر را در راستای حفظ امنیت و سلامت جامعه و پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند.