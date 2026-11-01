حمایت تقنینی و نظارتی مجلس از پروژه توسعه ناوبری بومی پژوهشگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، روح‌الله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در دیدار با نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان این مجموعه، در جریان آخرین فعالیت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و دستاوردهای فناورانه پژوهشگاه قرار گرفت.

در این دیدار، ظرفیت‌های پژوهشگاه در زمینه توسعه سامانه‌های ماهواره‌ای، خدمات کاربردی فضاپایه و فناوری‌های راهبردی تشریح شد. همچنین سامانه «راز» (رصد اطلاعات زمین)، سامانه «ایران‌زمین» به‌عنوان بستری بومی برای مشاهده و بهره‌برداری از اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره‌ای، فعالیت‌های مرتبط با پایش اقلیم فضا و برنامه توسعه سامانه ناوبری بومی از جمله دستاوردها و طرح‌های این مجموعه معرفی شد.

توسعه اقتصاد فضا و تجاری‌سازی دستاوردهای فضایی در اولویت پژوهشگاه

نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، در این نشست با تشریح رویکرد جدید این مجموعه در توسعه اقتصاد فضا، بر ضرورت حرکت از فعالیت‌های صرفاً فناورانه به سمت ارائه خدمات کاربردی و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حمایت و راهبری سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: توسعه اقتصاد فضا، تجاری‌سازی دستاوردهای فضایی و گسترش خدمات فضاپایه در اولویت برنامه‌های پژوهشگاه قرار دارد و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های علمی و فناورانه موجود را به خدمات مؤثر و ارزش‌آفرین برای بخش‌های مختلف کشور تبدیل کنیم.

مکاری با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت افزود: تحقق هدف رشد سالانه هشت‌درصدی اقتصاد فضایی، به توسعه زیرساخت‌های بومی، مشارکت بخش خصوصی، گسترش بازار خدمات فضاپایه و حمایت هدفمند از پروژه‌های راهبردی نیاز دارد. پژوهشگاه فضایی ایران نیز با اتکا به توان متخصصان داخلی و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های خود را در راستای تحقق این اهداف دنبال می‌کند.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در ادامه، توسعه سامانه «راز» را گامی در مسیر یکپارچه‌سازی داده‌ها و خدمات سنجش از دور دانست و اظهار کرد: این سامانه با فراهم‌کردن بستر دسترسی، پردازش و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای، امکان بهره‌برداری گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی، پژوهشگران و فعالان اقتصادی از اطلاعات فضایی را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به توسعه سامانه «ایران‌زمین» به‌عنوان بستری بومی برای مشاهده و بهره‌برداری از اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره‌ای، هدف از اجرای این طرح را کاهش وابستگی به خدمات خارجی عنوان کرد.

مکاری، پایش اقلیم فضا و توسعه فناوری‌های ناوبری بومی را از دیگر زمینه‌های مهم ارتقای توانمندی فضایی کشور برشمرد و بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از طرح‌های فناورانه در این حوزه تأکید کرد.

اعلام آمادگی مجلس برای حمایت از پروژه ناوبری بومی

در ادامه این نشست، روح‌الله متفکرآزاد با قدردانی از تلاش متخصصان و پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران، توسعه فناوری‌های بومی و راهبردی فضایی را از ضرورت‌های پیشرفت علمی و فناورانه کشور دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی موجود در این مجموعه اظهار کرد: دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران نشان‌دهنده توان نیروهای متخصص داخلی برای پاسخ‌گویی به نیازهای راهبردی کشور است و حمایت از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های ناوبری بومی و خدمات کاربردی فضایی، باید با جدیت دنبال شود.

دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت کاهش وابستگی کشور به زیرساخت‌ها و سامانه‌های خارجی افزود: توسعه سامانه‌های ناوبری بومی از اهمیت راهبردی برخوردار است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، تقنینی و نظارتی خود، از پیشبرد این پروژه و سایر برنامه‌های اولویت‌دار پژوهشگاه فضایی ایران حمایت کند.

متفکرآزاد همچنین با اشاره به نقش صنعت فضایی در رشد اقتصاد دانش‌بنیان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و توسعه خدمات فضاپایه را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور دانست.

در پایان این دیدار، بر استمرار تعامل میان مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه فضایی ایران، پیگیری حمایت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور در مسیر توسعه اقتصاد فضا تأکید شد.