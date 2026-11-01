به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، به دلیل ارائه به‌موقع صورت‌حساب عملکرد بودجه دستگاه‌های اجرایی استان و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی) و نظارت مالی، در زمره استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این موفقیت در پی ارزیابی عملکرد اداره نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی استان در حوزه ارائه به‌موقع صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان حاصل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت گزارش‌های مالی به‌هنگام و قابل اتکا در نظام پاسخگویی بخش عمومی، بیان کرد: اجرای صحیح نظام حسابداری بخش عمومی و ارتقای کیفیت نظارت مالی، نقش مهمی در شفافیت عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی در قبال منابع و مصارف عمومی دارد.

ذاکریان ادامه داد: این انتخاب و قرار گرفتن در جمع استان‌های برتر، حاصل تلاش مجموعه همکاران اداره نظارت مالی و گزارشگری بخش عمومی استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی و مالی است.

وی با اشاره به تقدیر خزانه‌دار کل کشور از استان‌های برتر، این ارزیابی را نشانه اهمیت انضباط مالی، دقت در گزارشگری و رعایت زمان‌بندی در ارائه صورت‌حساب‌های عملکرد بودجه دانست.