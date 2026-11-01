آغاز اجرای «خانه‌ من جهنم» در تماشاخانه ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «خانه‌ من جهنم» نوشته پوپک رحیمی با طراحی و کارگردانی مسعود میرطاهری و تهیه‌کنندگی حامد اکبری از روز چهارشنبه ۱۳ آبان در سالن فرهاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

گروه بازیگران این نمایش ۸۰ دقیقه‌ای را به ترتیب ورود به صحنه مسعود میرطاهری، شبنم سلطانی، بابک بهشاد و اشکان جنابی تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در شهری به نام جهنم، چهار نفر گرفتار یک سؤال‌ هستند: برای رهایی، باید از چه کسی عبور کرد؟

از عوامل این نمایش می‌توان به مجری طرح: احسان ‌تارخ، دستیار کارگردان: مونا گلپایگانی، دستیار دوم کارگردان: حامد ‌اسماعیلی، طراح صحنه: سینا ‌ییلاق ‌بیگی، طراح لباس: مهرنوش ‌بیانی، طراح گرافیک و گرافیست: رامین ‌رستمی، منشی صحنه: صبا ‌بازرگان، طراح نور: پدرام ‌رضوانی، طراح تیزر و تکنسین ساخت تیزر: نیما ماسالی، طراح گریم: تکتم مرشدلو، اجرای گریم: حسام حیدری و مهلا شهریاری، عکاس: پرتو جغتایی، روابط عمومی و مدیر رسانه: امیر ‌پارسائیان ‌مهر اشاره کرد.

پیش فروش این نمایش از امروز در سایت تیوال آغاز شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت اقدام کنند.