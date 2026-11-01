به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، اینترنت اشیا در المپیک فناوری ۲۰۲۶ قرار است فراتر از یک رقابت تخصصی، توانایی نخبگان را در مواجهه با مسائل عملیاتی فناوری‌های هوشمند محک بزند. در این دوره، تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی باید دانش و مهارت خود را در محیط‌هایی واقعی و بر بستر تجهیزات و داده‌های زنده به نمایش بگذارند. این رویکرد می‌تواند فاصله میان آموزش تخصصی و نیازهای عملی صنعت را کاهش دهد.

شیوا محمدی، دبیر اجرایی رقابت اینترنت اشیا در المپیک فناوری ۲۰۲۶، با اشاره به اهداف این بخش از مسابقات گفت: این رقابت باهدف سنجش و ارتقای مهارت‌های تخصصی نخبگان و علاقه‌مندان حوزه اینترنت اشیا طراحی شده و تمرکز آن بر اتصال سامانه‌های هوشمند به چالش‌های واقعی است.

به گفته محمدی، در مرحله مقدماتی رقابت‌های اینترنت اشیا، ۳۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و در آزمون‌ها به رقابت پرداختند. این مرحله ۹ مهرماه به‌صورت آنلاین و در دو بخش آزمون تستی و تشریحی برگزار شد و پس از ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان، ۳۶ تیم جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند.

از مجموع تیم‌های راه‌یافته به فینال، ۲۲ تیم در لیگ سخت‌افزار اینترنت اشیا و ۱۴ تیم در لیگ امنیت اینترنت اشیا رقابت خواهند کرد.

وی افزود: برای آماده‌سازی شرکت‌کنندگان نیز دو دوره آموزشی جامع با عنوان‌های «اینترنت اشیا مقدماتی» و «اینترنت اشیا پیشرفته» در قالب محتوای ویدئویی و آموزشی تدوین شد. این دوره‌ها به‌صورت رایگان در اختیار تمامی شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا داوطلبان پیش از ورود به رقابت، فرصت تقویت دانش و مهارت‌های تخصصی خود را داشته باشند.

دبیر اجرایی رقابت اینترنت اشیا ادامه داد: مرحله نهایی رقابت‌های اینترنت اشیا در سه روز و در دو لیگ تخصصی برگزار می‌شود. بر اساس برنامه، ۲۲ تیم لیگ سخت‌افزار در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه و ۱۴ تیم لیگ امنیت اینترنت اشیا در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه به رقابت می‌پردازند. مسابقات در هر روز طی دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد تا تیم‌ها در فرصت تعیین‌شده، توانایی خود را در حل مسائل تخصصی این حوزه به نمایش بگذارند.

محمدی گفت: مهم‌ترین تفاوت این دوره از رقابت‌ها، تمرکز بر سناریوهای عملیاتی و استفاده از تجهیزات واقعی به‌جای اتکای صرف به آزمون‌های نظری و محیط‌های آزمایشگاهی است. در همین راستا، یک گلخانه هوشمند در محل اصلی مسابقات مستقر شده است تا تیم‌ها به‌صورت مستقیم با تجهیزات، حسگرها و عملگرها کار کنند و برای چالش‌های پیش‌رو راهکار ارائه دهند.

وی ادامه داد: در کنار این بستر، سه زیرساخت عملیاتی از راه دور نیز در محیط کارخانه نوآوری کرمانشاه پیاده‌سازی و تجهیز شده است: یک گلخانه هوشمند به مساحت ۲۰۰ مترمربع، یک دکل هوشمند مخابراتی و نظارتی و یک خانه هوشمند.

شرکت‌کنندگان در جریان رقابت می‌توانند از محل برگزاری مسابقات به این زیرساخت‌ها متصل شوند و مسائل تعریف‌شده را بر اساس داده‌های زنده و سناریوهای واقعی حل کنند. به‌این‌ترتیب، عملکرد تیم‌ها تنها بر مبنای پاسخ به پرسش‌های نظریه ارزیابی نمی‌شود، بلکه توانایی آن‌ها در تعامل با تجهیزات و مدیریت شرایط عملیاتی نیز به محک گذاشته خواهد شد.

به گفته دبیر اجرایی رقابت اینترنت اشیا، این شیوه برگزاری باهدف ارزیابی توانایی تیم‌ها در تلفیق سخت‌افزار، شبکه و نرم‌افزار، مدیریت ترافیک داده و نویزهای محیطی، کنترل تجهیزات از راه دور و حفظ پایداری و امنیت سامانه‌ها در شرایط واقعی طراحی شده است.

وجود زیرساخت‌هایی مانند گلخانه هوشمند، دکل مخابراتی و خانه هوشمند، امکان مواجهه با چالش‌های اینترنت اشیا در مقیاس‌های مختلف را فراهم می‌کند. همچنین اتصال از راه دور به تجهیزات مستقر در کرمانشاه، مهارت شرکت‌کنندگان را در برقراری ارتباطات پایدار، کار با پروتکل‌های صنعتی و مدیریت مخاطرات امنیت سایبری می‌سنجد.

این رویکرد می‌تواند تجربه عملی کار با سامانه‌های هوشمند و تجهیزات صنعتی را برای شرکت‌کنندگان فراهم کند و آمادگی آن‌ها را برای ورود به پروژه‌های واقعی و بازار کار افزایش دهد.

محمدی ابراز امیدواری کرد رقابت‌های اینترنت اشیا در المپیک فناوری ۲۰۲۶ به بستری کاربردی و پویا برای پیوند ظرفیت نخبگانی کشور با نیازهای واقعی صنعت هوشمندسازی تبدیل شود و تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی بتوانند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.