به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، (مصوب سال ١٣٧٢) و آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان (موضوع تصویب نامه شماره ٩٠۴۵ت /١٣٨٧٥ه مورخ ١٣٧۴/٧/٢٣ و اصلاحیه های بعدی آن) آگهی شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

الف) شرایط متقاضیان بر اساس آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان (موضوع تصویب نامه شماره ٩٠۴۵ت /١٣٨٧٥ه مورخ ١٣٧۴/٧/٢٣ و اصلاحیه های بعدی آن) و مصوبات هیئت تشخیص صلاحیت:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

۳- حُسن ُشهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری.

۵- داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح برای متقاضیان مرد.

تبصره : دارندگان معافیت های موقت رسمی و اشخاص در حال انجام خدمت مقدس سربازی مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۶- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاههای مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تمامی رشته های حوزه حسابداری و سایر رشته های مشابه از جمله اقتصاد و مدیریت (مشروط به دارا بودن حداقل ١٨ واحد از دروس حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، حقوق تجارت، مالیه عمومی در مقاطع کاردانی و کارشناسی) یا مدارک حرفه ای شناخته شده از مجامع معتبر بین المللی.

تبصره ١: مجامع حرفه ای بین المللی مورد پذیرش عبارتند از: انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز (ICAEW)، انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، انجمن حسابداران خبره حرفه ای کانادا (Canada CPA)، انجمن حسابداران خبره استرالیا و نیوزیلند (ANZ_CA) و انجمن حسابداران رسمی استرالیا (Australia.CPA). پذیرش مدارک عضویت در دیگر مجامع حرفه ای به منظور جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته های مشابه، منوط به طرح موضوع در هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصره ٢: مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نخواهد بود.

۷- داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس).

موضوع بند ۶ شرایط متقاضیان، که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد (اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد، در صورتیکه به تشخیص هیئت مذکور دارای تجارب مفید تمام وقت در امور مرتبط (حسابداری، خدمات مالی، طراحی سیستم، مدیریت مالی، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت) باشند، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق می تواند معادل یک سال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد).ضمناً ملاک محاسبه سوابق کاری تا تاریخ برگزاری آزمون است.

پذیرش سوابق حسابرسی حسب مورد منوط به تأیید سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. بدیهی است در صورت ضرورت، هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نسبت به بررسی صحت گواهی سابقه کار صادره و استعلام از مراجع ذیربط اقدام می کند.

تبصره ۱: در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) متقاضی غیر مرتبط باشد، اما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوقلیسانس) یا دکتری مرتبط باشد، تمامی سوابق کاری از تاریخ اخذ اولین مدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمل خواهد بود. به هر حال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی (لیسانس) منوط به گذراندن ١٨ واحد دروس حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، حقوق تجارت، مالیه عمومی در طول مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تبصره ٢: متقاضیانی که حداقل ٣ سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در سازمان حسابرسی یا نزد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارند و همچنین سایر متقاضیانی که تجارب مفید تمام وقت آنها در امور مرتبط در این بند حداقل به مدت ۶ سال باشد و نیز متقاضیانی که حداقل مجموع تجارب مفید تمام وقت در امور مرتبط ( با اعمال ضریب ۵۰ درصد) و سوابق حسابرسی آنها معادل سه سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط، می توانند در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی، کمبود سابقه کار خود را تکمیل کنند.

در هر حال جهت کسب عنوان حسابدار رسمی داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی تمام وقت نزد سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، الزامی است.

ب) مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام:

۱- تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

۲- فایل تصویر عکس: متقاضی میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده کند.

- عکس ۴ * ٣ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ) - تصویر عکس فقط باید در قالب JPG باشد. - اندازه تصویر عکس باید حداکثر ۴۰۰ * ٣٠٠ پیکسل و حداقل ٣٠٠ * ٢٠٠ باشد. - تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. - حجم فایل ذخیره شده تصویر عکس نباید از ٧٠ کیلو بایت بیشتر باشد. -حاشیه های زاید عکس باید حذف شده باشد. - حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ١: تصویر عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام کنند.

تبصره ٢: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ٣: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می شود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان این موضوع اکثراً برای متقاضیانی رخ داده است که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود، تأکید میشود علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، وی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پ) مهلت و مبلغ ثبت نام:

تمامی متقاضیان واجد شرایط میبایست نسبت به ثبت نام در آزمون انتخاب حسابدار رسمی، از امروز یکشنبه ۱۰ آبان تا روز شنبه ۱۶ آبان و تنها از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

هزینه ثبت نام مبلغ دو میلیون تومان است.

تبصره: واریز مستقیم هزینه ثبت نام از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم برخط (آنلاین) ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی پس از اعلام نتایج آزمون، برای قبول شدگان الزامی است.

ت) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۵ در روز پنجشنبه (صبح و عصر) ۲۴ دی ماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در شهر تهران یا در برخی از مراکز استان برگزار خواهد شد.

اطلاعیه چاپ کارت شرکت در آزمون و شهرهای محل برگزاری آزمون دو هفته قبل از برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون از ۲۱ تا ۲۳ دی ماه ۱۴۰۵ برای مشاهده و چاپ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

نکات مهم:

۱- آزمون شامل مهارت های حسابداری، حسابرسی، قانون مالیات ها و سایر قوانین است.

۲- آزمون دروس حسابداری، قانون مالیات ها و سایر قوانین بصورت چند گزینه ای (تستی) و آزمون حسابرسی به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود.

۳- هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست ۳ نمره منفی همان تست را خواهد داشت.

۴- حد نصاب لازم برای قبولی داوطلبان براساس ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزین بالاترین امتیاز هر درس خواهد بود.

۵- پاسخنامه تشریحی درس حسابرسی صرفاً برای آن دسته از افرادی تصحیح خواهد شد که حائز حدنصاب تعیین شده نمره تستی درس مذکور توسط هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی باشند.

۶- قبولی علمی هر درس تا چهار دوره آزمون بعد از سال قبولی همان درس معتبر است.

۷- دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تائید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، از آزمون مهارت های حسابداری و حسابرسی معاف خواهند بود.

ث) یادآوری های مهم :

۱- سوابق حسابرسی و تجارب مفید بعد از اخذ اولین مدرک مرتبط با شرایط زیر پذیرفته می شود:

- اشتغال تمام وقت در تمامی رده های حسابرسی در سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

- اشتغال تمام وقت به عنوان تجارب مفید در بخش های ذکر شده مندرج در بند ٧ شرایط متقاضیان در قسمت الف همین اطلاعیه.

- درج کار تمام وقت متقاضی در طول خدمت و آخرین سمت وی، سوابق بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره بیمه شده، در گواهی اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطلاعات کامل یاد شده و در موارد استثنایی که حسب مقررات مربوط، شاغل تمام وقت مشمول بیمه نبوده است، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی و گواهی اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه پیوست مورد پذیرش است.

- سوابق کار حسابرسی در سال ١٣٨١ و بعد از آن صرفاً نزد سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و یا ارائه گواهی پرداخت مالیات بر حقوق مورد قبول است. سوابق کاری قبل از سال ١٣٨١ صرفاً در مؤسسات معتبر نیز به تشخیص هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی قابل پذیرش خواهد بود.

۲- درخصوص سابقه کار تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بارگذاری تصویر حکم عضویت هیئت علمی تمام وقت الزامی است.

۳- سوابق کاری از نظر تاریخ کارکرد نباید بطور همزمان با سوابق تجربی دیگر یا دوره دانشجویی و خدمت وظیفه باشند.

تبصره: سوابق کاری مربوط در طول خدمت وظیفه، مشروط به دارا بودن مدارک مربوط به گرفتن امریه در دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا طرح سربازی اعضا هیئت علمی و طرح بنیاد ملی نخبگان قابل قبول است. در هر حال داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان تکمیل پرونده الزامی است.

۴- متقاضیان تا تاریخ برگزاری آزمون با توجه به شرایط اعلام شده، میبایست دارای سوابق کاری و تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی ثبت نام باشند.

۵- شرکت در آزمون برای تمامی متقاضیان تا قبولی نهایی در تمامی آزمونها در هر مرحله منوط به ثبت نام است.

۶- ثبت نام از متقاضیان بصورت خوداظهاری صورت می پذیرد لذا متقاضیان با توجه به شرایط اعلام شده در متن اطلاعیه، قانوناً عهده دار ثبت اطلاعات صحیح بوده و مسئولیت حقوقی هرگونه موارد خلاف واقع به عهده متقاضیان است و حق هرگونه ادعا یا طرح دعوی یا شکایت در قبال اقدامات بعدی ناشی از تشخیص عدم پذیرش سوابق کاری و رشته های تحصیلی مشابه و یا کشف اظهار خلاف واقع از متقاضیان و قبول شدگان آزمون ساقط است.

۷- نتایج نهایی آزمون توسط هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام می شود و متقاضیانی که در درس یا دروس پذیرفته شده باشند بایستی مدارک خود را طبق زمانبندی در سامانه تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی بارگذاری کنند و پس از بررسی مدارک ، نتایج نهایی قبولین و مشروطین علمی در سامانه مذکور اعلام خواهد شد.

ثبت نام در آزمون به منزله اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات مربوطه بوده و چنانچه پس از قبولی در آزمون در هر مرحله ای احراز شود اطلاعات ثبت شده از ناحیه متقاضی در آزمون بصورت کلی یا جزئی مغایر مفاد آگهی ثبت نام بوده، قبولی متقاضی «کان لَم یَکُن» شده و اگر جهت صدور کارت عضویت به جامعه حسابداران معرفی شده باشند، مراتب جهت لغو عضویت به جامعه مذکور اعلام می شود.

یادآوری:

به زمان اعلام شده دقت شود. امکان ثبت درخواست، تنها در مهلت مقرر، برای متقاضیان فراهم خواهد بود.

وجوه پرداختی پس از ثبت درخواست و انتخاب دروس انجام گرفته و پس از واریز، قابل استرداد نیست.

به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

منابع آزمون در آگهی کامل مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.