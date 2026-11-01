 ژنرال صهیونیست: نتایج انتخابات، «گواهی فوت» اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، اسحاق بریک سرلشکر بازنشسته صهیونیست، درباره پیامدهای نتایج انتخابات اخیر هشدار داد و این نتیجه را «گواهی رسمی مرگ اسرائیل» توصیف کرد.

وی با ابراز نگرانی از آینده سرزمین‌های اشغالی و وضعیت داخلی این رژیم تصریح کرد که آنچه در اسرائیل جریان دارد، صرفاً یک بحران سیاسی گذرا نیست، بلکه بازتاب‌دهنده وضعیتی از «فروپاشی فراگیر و چندوجهی» است که بازگشت از آن دشوار به نظر می‌رسد.

بریک افزود که بررسی نتایج انتخابات، وی را به «تلخ‌ترین جمع‌بندی» رسانده است و آن اینکه در جامعه صهیونیستی دیگر کسی وجود ندارد که بتوان درباره چالش‌های موجود با او گفت‌وگو کرد.

وی می افزاید که به باور او، بخش گسترده‌ای از افکار عمومی یا توانایی درک وخامت مرحله کنونی را ندارند یا تمایلی به پذیرش آن نشان نمی‌دهند.

بریک همچنین معتقد است بحران‌ها و چالش‌هایی که اسرائیل با آن‌ها روبه‌روست، از جمله فجایع و شکست‌های انباشته‌ شده اخیر، از سوی بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی با بی‌اعتنایی یا کم‌اهمیت جلوه دادن مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که این مسائل تأثیرات عمیقی بر وضعیت کنونی و آینده این رژیم دارند.