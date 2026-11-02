محسن سوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی و کسب دومین قهرمانی متوالی این تیم اظهار داشت: عملکرد همه بچه‌ها خوب بود و در مجموع فوق‌العاده ظاهر شدند. فکر می‌کنم نتیجه‌ای که به دست آمد، بی‌سابقه بود. از لحاظ بدنی همه بچه‌ها شرایط خوبی داشتند و این نشان می‌داد که بدنساز تیم کارش را به‌خوبی انجام داده بود. از لحاظ روحی و روانی هم واقعاً همه آماده بودند. با ذهن برنده به مسابقات آمده بودند و همه دنبال کسب مدال طلا بودند. این موضوع کاملاً در کشتی‌های بچه‌ها مشهود بود.

قضاوت کشتی اسکو یک طرفه بود

وی در ادامه درباره قضاوت‌ها و برخی اتفاقات مسابقات عنوان کرد: در مجموع به نظرم قضاوت‌ها خیلی یک‌طرفه بود. به‌خصوص در کشتی اسکو که دو اخطار به کشتی‌گیر ما دادند و به نظرم حتماً باید اخطار دوم را به حریفش هم می‌دادند. در این کشتی حق کشتی‌گیر ما خورده شد. البته درباره کشتی هادی ساروی که حریفش را بیرون انداخت، به نظرم او هم به نوعی فن لنگ را اجرا کرد و داوران می‌توانستند آن امتیاز را هم ندهند.

پیام احمدی باید به کشتی‌اش اضافه کند

سوریان در ادامه درباره تحلیل وزن به وزن اوزان کشتی فرنگی گفت: پیام احمدی نتیجه قابل قبولی گرفت، اما به نظرم در کشتی فینال باید چیزی به خودش اضافه می‌کرد. حریف او کشتی‌گیری بود که سال گذشته همه را با کمرگیری برده بود و به‌خوبی پیام را آنالیز کرده بودند. ضمن اینکه حریفش تجربه زیادی داشت و چهار مدال طلای جهان در کارنامه‌اش بود. به نظرم پیام باید چیزی به کشتی‌اش اضافه می‌کرد و اگر این کار را انجام می‌داد، مسلماً می‌توانست برنده شود. البته تجربه در چنین مسابقاتی خیلی مهم است و حریف او کشتی‌گیر باتجربه‌ای بود. به نظرم در سال‌های آینده مدال‌های خوش‌رنگ‌تری از پیام احمدی خواهیم دید.

علی احمدی وفا تنها کشتی‌گیری بود که بدنش خالی کرد

مربی کشتی فرنگی درباره عملکرد علی احمدی‌وفا نیز خاطرنشان کرد: به نظرم تنها کشتی‌گیری که بدنش در فینال کمی خالی کرد، علی احمدی‌وفا بود. بدنش آن‌طور که باید جواب نداد و تنها کسی بود که دیدم از لحاظ بدنی با مشکل مواجه شد. البته خودش هم توضیح داده بود که زیر سرم بوده و شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. به نظرم تنها کشتی‌گیری بود که از لحاظ بدنی کم آورد و بدنش خالی کرد. علی احمدی وفا به فینال آمد اما به اعتقاد من بدنش فینالیست نشد و با او همراهی نکرد.

کشتکار باید تغییر وزن بدهد

وی درباره عملکرد کشتکار در این مسابقات اظهار داشت: کشتکار تلاش خودش را کرد، اما به نظرم یکی از دلایل اصلی عملکرد او این است که کیلوهای زیادی کم می‌کند. اصلاً فیزیک و شرایط بدنی او به نظرم مناسب وزن ۶۳ کیلوگرم نیست و باید به یک وزن بالاتر برود. فکر می‌کنم باید تغییر وزن بدهد، چون کشتی گرفتن در این وزن برایش سخت است و احتمالاً کیلوهای زیادی کم می‌کند.

سعید اسماعیلی حرفی برای گفتن نگذاشته است

سوریان در ارزیابی عملکرد سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم عنوان کرد: اسماعیلی دیگر حرفی برای گفتن باقی نگذاشته است. او کشتی‌گیری شش‌دانگ است؛ هم از لحاظ ذهنیت برنده است و هم از لحاظ فنی. در همه جای تشک کشتی می‌گیرد و کلکسیونی از فنون را اجرا می‌کند. شاخص‌ترین خصوصیت سعید اسماعیلی این است که در هر مسابقه‌ای که شرکت می‌کند، با یک چیز جدید برمی‌گردد و به خودش اضافه می‌کند. به همین دلیل نمی‌توانند او را آنالیز کنند. البته فکر می‌کنم کمی با احتیاط کشتی می‌گیرد وگرنه اختلاف سطحش با حریفان زیاد است. او لیاقت این را دارد که سال‌های سال به همین شکل مدال بگیرد و رکوردشکنی کند.

وی درباره درخشش دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم گفت: دانیال سهرابی ستاره مسابقات بود و به نظرم بهترین کشتی‌ها را گرفت. هیچ فرصتی را از دست نداد و کشتی‌گیری بسیار فنی بود. علاوه بر فنی بودن، از لحاظ آمادگی بدنی و قدرت هم به حریفانش برتری داشت و مدال بسیار دلچسبی گرفت. او با تمام توان به میدان آمده بود و توانست با بدن آماده و سرحالی که دارد مدال برنز سال گذشته خود را در این رقابت‌ها به مدال طلا تبدیل کند.

اسکو باید فعالیتش را بیشتر می‌کرد

مربی کشتی فرنگی درباره عملکرد علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز اظهار داشت: علی اسکو نسخه جدیدی از خودش را نشان داد. البته در نیمه نهایی حقش را خوردند و به نظرم باید اخطار دوم را به حریفش می‌دادند، اما او هم باید پیش‌بینی می‌کرد که چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد و فعالیتش را در وقت دوم خیلی بیشتر می‌کرد. باید مدام رو به جلو حرکت می‌کرد و فعالیت بیشتری نشان می‌داد تا داوران نتوانند اخطار را به او بدهند. البته شاید حتی با فعالیت بیشتر هم باز اخطار را می‌دادند، چون به نظرم این تصمیم از قبل تعیین شده بود. در وزن ۸۲ کیلوگرم هم فرخی کشتی‌های قابل قبولی گرفت و دومین مدال طلای جهانی‌اش نوش جانش باشد. او واقعاً شایسته این مدال بود.

مربی کشتی فرنگی درباره عملکرد علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز گفت: مهمدی از لحاظ قدرت بدنی به حریفش نمی‌رسید. او دو سال گذشته در مسابقات جهانی هم همین شرایط را داشت. در این مسابقات کشتی‌گیر بلغارستانی از لحاظ قدرتی خیلی سرتر بود و علیرضا را تحت فشار قرار می‌داد. او نمی‌توانست از لحاظ قدرتی با حریفش رقابت کند و از نظر فنی هم نتوانست کار خاصی انجام دهد. حریفش از علیرضا مهمدی قلدرتر بود. امیدوارم برای او برنامه‌ریزی کنند و حریفش را بهتر آنالیز کنند تا در مسابقات بعدی بتواند او را شکست دهد.

کارهای که هدایتی انجام می‌دهد مختص سنگین وزن نیست

سوریان درباره عملکرد فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم و کسب مدال طلا در کسری از ثانیه گفت: فکر می‌کنم فردین با اختلاف سطحی که با حریفانش دارد، می‌تواند مدال بگیرد. او نسخه‌ای از کشتی را فهمیده که مختص سنگین‌وزن نیست و بیشتر به کشتی‌گیران وزن‌های سبک‌تر شباهت دارد. کارهایی که فردین انجام می‌دهد، برای سنگین‌وزن‌ها ناآشناست و آن‌ها آشنایی زیادی با این شیوه کشتی ندارند و دفاعی هم برای آن ندارند. به‌خصوص سرگردن گرفتن و برهم زدن تمرکز حریفان فوق العاده کار می‌کند. این کارها را کمتر در کشتی سنگین‌وزن می‌بینیم. با همین شیوه، فشار آوردن به حریفان و آمادگی بدنی خوبی که دارد، فکر می‌کنم سال‌های سال می‌تواند مدال بگیرد و امیدوارم به‌راحتی هم به طلای المپیک هم برسد.

برنز هادی ساروی تلنگر خوبی برای او خواهد بود

سوریان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هادی ساروی نسبت به گذشته با انگیزه کمتری کشتی گرفته است، اظهار داشت: من هم تا حدودی همین‌طور دیدم. وقتی کشتی هادی ساروی را تماشا می‌کردم، احساس کردم مثل گذشته نبود اما کشتی‌گیران بالا و پایین دارند. وقتی هادی کشتی را باخت و به مدال برنز رسید یاد حمید سوریان افتادم. قبل از المپیک بود او در یک مسابقه نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز رسید؛ وقتی برگشت از نظر روحی و روانی شرایط خاصی داشت اما من همانجا به او گفتم که این شکست باعث می‌شود در المپیک به مدال طلا برسد. این اتفاق هم رخ داد. فکر می‌کنم این شکست تلنگر خوبی برای هادی ساروی بود تا به خودش بیاید.

وی ادامه داد: ساروی باید در کشتی سر پا چیزهایی به خودش اضافه کند. حریفش کاملاً او را آنالیز کرده بود و اجازه نمی‌داد دستش از بدنش جدا شود تا بتواند فن اجرا کند. به نظرم این شکست می‌تواند نکته مثبتی برای طلای المپیک او باشد. هادی ساروی حتماً باید چیزهایی به کشتی‌اش اضافه کند تا بتواند از آن‌ها بهره ببرد. طلای المپیک دور از دسترس او نیست و امیدوارم او بتواند قهرمانی در المپیک را دوباره تکرار کند.

مربی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد:مجموعه فدراسیون واقعا پای کار بودند و همه امکانات را برای کشتی‌گیران فراهم کردند. کادر فنی و به خصوص حسن رنگرز تمام تلاش خود را برای این تیم به کار گرفتند.قطعا پشت این موفقیت‌ها یک کادر بسیار خوب و تفکر درستی وجود دارد. از لحاظ فنی، آمادگی بدنی و آمادگی روانی، مجموعه خوبی را شکل داده‌اند. کشتی‌گیران هم بسیار با یکدیگر همدل بودند. اینکه هر کدام از کشتی‌گیران به فردی سپرده شده بودند و در سالن گرم، هتل و کنار تشک افرادی همراهشان بودند، کار بسیار قشنگی بود. البته در تیم‌های دیگر هم چنین اتفاقاتی می‌افتد، اما این موضوع در تیم ما بسیار مشهود بود.در نهایت کار بزرگی انجام دادند و به نظرم این قهرمانی برای خودش یک رکوردشکنی بود. امیدوارم همین اتفاق قشنگ در المپیک هم تکرار شود.