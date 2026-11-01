باران اشک در دیدار با پرچم متبرک بالای سر حضرت حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در سالن جلسات اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و در حاشیه نشست خبری پرچم های گلدوزی شده و پارچه هایی که آغشته به عطر جان بخش آب غبارروبی ضریح مطهر امام رضا(ع) بودند پیش روی چشمانمان آرام گرفتند؛ یادگارهایی از جنس بهشت که گویی بوی توسل و ملکوت را با خود به همراه داشتند و خستگی راه را از تن زائر حریم یار می‌زدودند.

به حتم دیدید میان خنکای نسیمی که از پنجره‌ها و منافذ بالای سر حضرت می گذرند پرچم های متبرک جلوه می‌کنند. این باد دل نشین که از دل صحن و سرا می‌وزید تا ازدحام و فشار جمعیت بر زائران سبک شود تاروپود برخی پرچم‌ها و نخ های متبرک ضریح را از هم گسسته می‌کند؛ نخ هایی که خادمان زحمت‌کش دستمال‌های شستشوی ضریح را با آنها پیچیده بودند.

خادمان حرم مطهر رضوی خلوتی فراهم کردند تا ما بتوانیم پرچم بالای سر حضرت را ببینیم و ببوسیم.

همین که چشم به آن پرچم متبرک می‌افتد گویی تمام سنگینی دنیا از شانه فرو می‌ریزد و غم دنیا جایش را به گرمای عجیبی در دل می‌دهد. اشک امان نمی‌دهد که قلم ادامه دهد؛ فقط می‌توان گفت در این لحظه ناب تمام وجود آدمی غرق در این باور می شود که نگاه مهربان آقا همین نزدیکی هاست و دل شکسته ترین‌ها را در آغوش می‌کشد.