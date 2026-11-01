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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

مرحله استانی لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در همدان برگزار شد

مرحله استانی لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در همدان برگزار شد

همدان-مرحله استانی لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با رقابت ۳۵ تیم از کتابخانه‌های عمومی استان همدان به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در تشریح جزئیات لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه»، اظهار کرد: این رقابت با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت روحیه مشارکت گروهی، ایجاد پیوند موثر میان ارکان «مسجد، محله و کتابخانه» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه کتابخوانی طراحی و اجرا شده است.

مهدی کریمی افزود: در این مرحله از مسابقات تیم‌های شهر همدان به صورت حضوری و تیم‌های سایر شهرستان‌ها به صورت آنلاین و از طریق بستر ارتباطی اسکای‌روم به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۳۵ گروه در این مرحله حضور داشتند که از این تعداد ۲۰ گروه از شهرستان همدان به صورت حضوری و ۱۵ گروه از چهار شهرستان ملایر، نهاوند، رزن و درگزین به صورت برخط شرکت کردند و حضور ۲ گروه از رده سنی کودک و نوجوان نیز از نکات قابل توجه این دوره از مسابقات بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» فرصتی مغتنم برای شناسایی استعدادهای برتر کتابخوانی، تقویت فعالیت‌های جمعی و گسترش جریان کتابخوانی و انس با کتاب در سطح محلات و کتابخانه‌های عمومی استان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6996226

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