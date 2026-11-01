شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: آبی پوشان بدلیل بازی های فشرده دچار خستگی شده و دلیل اصلی باخت به شباب الاهلی فشار بیش از حد به بازیکنان است. استقلال یک نیمه اجازه خودنمایی به مهاجمان حریف را نداد ولی در نیمه دوم و بدلیل خستگی زیاد و کمبود بازیکن بازی را به حریف واگذار کرد.

وی ادامه داد: بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی روزهای سختی را برای آبی پوشان بوجود آورده و با قولی که مدیر عامل جدید استقلال داده باید نیم فصل پنجره باز شده تا استقلال بتواند بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کند تا فشار از روی کادر فنی و بازیکنان برداشته شود.

الشمال خطرناک تر از شباب الاهلی

کارشناس فوتبال در مورد دیدار استقلال و الشمال قطر از هفته چهارم لیگ نخبگان گفت: استقلال مقابل تیمی قرار خواهد گرفت که خطرناک تر از شباب الاهلی است. الشمال چند بازیکن تاثیر گذار دارد که اگر بازیکنان استقلال هوشیار نباشند و اشتباه کنند فرصت را از دست نخواهند داد. استقلال اگر به دنبال برد و بازگشت به بالای جدول است باید نکات فنی مد نظر مربی را در زمین پیاده کند. با آرامش بازی کند و اشتباه در خط دفاع صورت نگیرد و از همه مهمتر مهاجمان از فرصت های بدست آمده نهایت استفاده را داشته باشند.

مهاجمان استقلال گلزنی را فراموش کرده اند

بیانی با انتقاد از عملکرد ضعیف مهاجمان استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان تاکید کرد : با توجه به کمبود مهاجم در خط حمله و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان همچنان باید با همین مهاجمان تا نیم فصل ادامه دهیم. با باز شدن پنجره مدیران استقلال باید خیلی سریع بازیکنان مورد نظر سرمربی را جذب کنند تا مشکل گلزنی زودتر برطرف شود.

وی ادامه داد: وقتی مهاجمی گل نمی‌زند مورد انتقاد قرار گرفته و فشار بیشتری تحمل می‌کند. مهاجمان استقلال همین شرایط را دارند و چون با استرس بازی می‌کنند نمی‌توانند برای تیم خود گل بزنند. وظیفه کادر فنی این است آنها را از لحاظ روحی و روانی آماده کنند و تمرینات ویژه‌ هم برای آنها اختصاص دهد تا پای آنها به گلزنی باز شود. استقلال در حال حاضر دروازه بان و مدافعان و هافبک های خوبی دارد و بیشتر نیاز به تقویت در فاز هجومی آورد تا مشکل گلزنی برطرف شود.

مدیر عامل جدید به وعده هایش عمل کند

کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید و صحبت های او و وعده هایی که داده است تاکید کرد : بالاخره بعد از گذشت دوسال و نیم باشگاه استقلال مدیر عامل خود را شناخت. او باید به وعده هایی که داده عمل کند. دغدغه هواداران استقلال باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی و جذب مهاجم است و متدین باید تمرکزش بر روی این دو موضوع باشد.

وی ادامه داد : مدیر عامل جدید باید رویا پردازانه صحبت نکند. برنامه ۱۰ ساله در استقلال بیشتر به یک رویا شبیه است چون این اتفاق هرگز در فوتبال ایران وجود نداشته. مدیر عامل جدید باید از کادر فنی حمایت کند و شرایطی را فراهم کند تا کادر و بازیکنان با آرامش و بدون دغدغه تمرین کنند تا بتوانند عملکرد خوبی برابر حریفان داشته باشند.