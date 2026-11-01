به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز آلمان (INES) روز یکشنبه اعلام کرد این کشور باید سازوکار پر کردن مخازن گاز خود را بازنگری و تقویت کند؛ زیرا سطح ذخایر گاز در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در آستانه فصل زمستان به پایین‌ترین میزان بی‌سابقه رسیده است.

بر اساس این گزارش، میزان ذخایر گاز آلمان تا ۳۰ اکتبر به ۶۱.۳۵ درصد رسیده بود که بسیار کمتر از هدف ۸۰ درصدی تعیین‌شده برای اول نوامبر است. این وضعیت نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود عرضه را افزایش داده، هرچند دولت آلمان اعلام کرده که اختلالی در تأمین گاز رخ نخواهد داد.

سباستین هاینرمان، مدیرعامل انجمن اینس گفت ناتوانی در تحقق اهداف ذخیره‌سازی نشان می‌دهد که باید تأمین سطح کافی ذخایر برای زمستان‌های آینده با سازوکارهای جدی‌تری تضمین شود.

وی جنگ علیه ایران و تأثیر آن بر قیمت‌ها را عامل اصلی کاهش ذخایر دانست و گفت افزایش قیمت‌ها باعث شده است پر کردن مخازن گاز در فصل تابستان از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد.

هاینرمان همچنین از آمادگی وزارت اقتصاد فدرال آلمان برای بررسی الزام شرکت‌های تأمین‌کننده به ذخیره‌سازی گاز استقبال کرد و خواستار بررسی هرچه سریع‌تر جزئیات این طرح و تبدیل آن به قانون شد.

انجمن اینس اعلام کرد به همراه انجمن اپراتورهای شبکه گاز آلمان گزارشی برای کمک به روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی در این زمینه تهیه کرده است.

آلمان روز جمعه نیز اتهام ایتالیا مبنی بر خودداری برلین از تکمیل ذخایر گاز پیش از زمستان با هدف کاهش هزینه شرکت‌های واردکننده گاز و آماده‌سازی آنها برای خصوصی‌سازی را رد کرد.