گیر کردن انگشتر به تنور نانوایی موجب قطع انگشتان نوجوان جاسکی شد

عباس سرماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه در یکی از نانوایی‌های شهر جاسک رخ داد و طی آن انگشتر دست نوجوانی که به عنوان کارگر در این نانوایی فعالیت می‌کرد، به دستگاه تنور گیر کرد.

وی افزود: در پی این حادثه دست و انگشتان این نوجوان دچار سوختگی و آسیب شدید شد و وی ابتدا برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک، ادامه داد: مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد و با توجه به شدت جراحات برای ادامه درمان به بیمارستان تخصصی سوختگی شیراز اعزام شد.

سرماسی، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات درمانی پزشکان معالج به دلیل شدت آسیب‌ دیدگی تصمیم به قطع سه انگشت دست این نوجوان گرفتند.

گفتنی است، استفاده از انگشتر و زیورآلات هنگام کار با دستگاه‌های صنعتی و تجهیزات دارای قطعات متحرک می‌تواند خطرآفرین باشد و رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کاری ضروری است.