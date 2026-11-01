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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

گیر کردن انگشتر به تنور نانوایی موجب قطع انگشتان نوجوان جاسکی شد

گیر کردن انگشتر به تنور نانوایی موجب قطع انگشتان نوجوان جاسکی شد

جاسک - مسئول آتش نشانی شهرداری جاسک از قطع سه انگشت دست یک نوجوان کارگر بر اثر گیر کردن انگشتر وی به دستگاه تنور در یکی از نانوایی‌های این شهر خبر داد.

عباس سرماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه در یکی از نانوایی‌های شهر جاسک رخ داد و طی آن انگشتر دست نوجوانی که به عنوان کارگر در این نانوایی فعالیت می‌کرد، به دستگاه تنور گیر کرد.

وی افزود: در پی این حادثه دست و انگشتان این نوجوان دچار سوختگی و آسیب شدید شد و وی ابتدا برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک، ادامه داد: مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد و با توجه به شدت جراحات برای ادامه درمان به بیمارستان تخصصی سوختگی شیراز اعزام شد.

سرماسی، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات درمانی پزشکان معالج به دلیل شدت آسیب‌ دیدگی تصمیم به قطع سه انگشت دست این نوجوان گرفتند.

گفتنی است، استفاده از انگشتر و زیورآلات هنگام کار با دستگاه‌های صنعتی و تجهیزات دارای قطعات متحرک می‌تواند خطرآفرین باشد و رعایت نکات ایمنی در محیط‌های کاری ضروری است.

کد مطلب 6996237

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