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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

میزان سهمیه بنزین پاسخگوی نیاز ساکنان استان‌های دور از مرکز نیست

میزان سهمیه بنزین پاسخگوی نیاز ساکنان استان‌های دور از مرکز نیست

نماینده مردم بندرعباس گفت: میزان سهمیه بنزین پاسخگوی نیاز برخی شهروندان، به‌ویژه ساکنان استان‌های دور از مرکز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، در تذکری نسبت به مشکلات ایجادشده در زمینه سهمیه آرد روستائیان در سراسر کشور انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

وی با اشاره به نارضایتی گسترده روستاییان از نحوه تخصیص آرد اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر اگر یک روستایی در هر نقطه از کشور به هر دلیلی در یکی از نقاط شهری چهار عدد نان خریداری کند، سهمیه آرد او قطع می‌شود. چنین اقدامی به دور از عدالت و نوعی بی‌انصافی در حق روستاییان است.

نماینده مردم بندرعباس در ادامه به مشکلات ناشی از تصمیم دولت یا وزارت نفت درباره سوخت و سهمیه بنزین اشاره کرد و گفت: این تصمیمات در ۱۰ استان کشور آغاز شده و بر اساس اعلام دولت، مجموع سهمیه بنزین ۱۶۰ لیتر تعیین شده است.

مرادی با بیان اینکه این میزان سهمیه پاسخگوی نیاز برخی شهروندان، به‌ویژه ساکنان استان‌های دور از مرکز نیست، افزود: برای نمونه، استان هرمزگان حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر با مرکز کشور فاصله دارد. اگر یکی از شهروندان به هر دلیلی ناچار باشد با خودروی شخصی برای مراجعه به بیمارستان به مرکز کشور سفر کند، با سهمیه فعلی بنزین امکان انجام چنین سفری را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بارها شاهد بوده‌ایم که برخی شهروندان در طول مسیر برای دریافت تنها ۱۰ لیتر بنزین ناچار به خواهش و التماس شده‌اند. از این رو درخواست دارم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و دولت حتماً در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ چراکه چنین شرایطی فشار مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کند و مردم بیش از این توان تحمل فشارهای موجود را ندارند.

در ادامه این نشست، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ساماندهی موضوع آرد و همچنین سوخت، حق مسلم مردم در سراسر کشور است و باید به‌گونه‌ای برای این مسائل برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود که مشکلی برای مردم، به‌ویژه روستاییان، به وجود نیاید.

کد مطلب 6996240
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      6 0
      پاسخ
      چالش اصلی این است که سهمیه بنزین به‌صورت یکسان و بدون توجه به فاصله جغرافیایی، نیاز درمانی و شرایط استان‌های دور از مرکز تعیین شده است. عدد ۱۶۰ لیتر در ماه برای یک خودرو در تهران یا شهرهای نزدیک ممکن است کافی باشد، اما برای ساکنان هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، سیستان، کرمان یا مناطق مرزی که گاهی باید صدها تا بیش از هزار کیلومتر را برای درمان، کار یا امور اداری طی کنند، پاسخگو نیست.
    • NP IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      4 0
      پاسخ
      چالش دقیق چیست؟ سهمیه یکسان برای شرایط نابرابر: در طرح فعلی، مجموع سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتر است؛ ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان. اما این عدد بدون لحاظ‌کردن مسافت واقعی استان‌های دورافتاده تعیین شده است
    • NP IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      7 0
      پاسخ
      _ هزینه سنگین برای مردم: از ۱۶۰ لیتر، فقط ۱۱۰ لیتر با نرخ‌های ارزان‌تر عرضه می‌شود و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان است. یعنی اگر فردی مجبور به مصرف کامل باشد، تنها بخش سوم حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این برای خانواده‌های کم‌درآمد یا بیمارانی که مجبور به سفر هستند فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
    • NP IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      8 0
      پاسخ
      _ مشکل درمان و سفر ضروری: نماینده بندرعباس مثال زده که فاصله هرمزگان تا مرکز کشور حدود ۱۵۰۰ کیلومتر است و فردی که برای درمان باید به تهران برود، با این سهمیه امکان سفر ندارد. این یعنی مشکل فقط اقتصادی نیست، بلکه به حق درمان و سلامت هم مربوط می‌شود
    • NP IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      5 0
      پاسخ
      با توجه به تذکر نماینده محترم بندرعباس درباره ناکافی بودن سهمیه بنزین برای استان‌های دور از مرکز، به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی فقط کمبود سهمیه نیست، بلکه عدم تناسب سهمیه با فاصله جغرافیایی و نیاز واقعی مردم است. سهمیه ۱۶۰ لیتری که شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان است، برای ساکنان هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان و مناطقی که گاهی باید صدها تا بیش از هزار کیلومتر را برای درمان، کار یا امور اداری طی کنند، پاسخگو نیست.
    • NP IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      6 0
      پاسخ
      نکته مهم‌تر این است که محدودیت کارت سوخت جایگاه اگرچه با هدف مقابله با قاچاق و عرضهٔ خارج از شبکه انجام شده، اما نباید باعث شود شهروندان عادی، به‌ویژه بیماران و ساکنان مناطق دورافتاده، در تأمین سوخت دچار مشکل شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد قاچاق سوخت از طریق کارت‌های جایگاه در برخی مناطق جنوبی باعث صف‌های طولانی و اختلال در توزیع شده بود.
    • NP IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 1
      پاسخ
      در نهایت، توسعه حمل‌ونقل عمومی بین‌استانی و حمایت هدفمند از کم‌درآمدها نیز لازم است تا فشار سوخت بر مردم کاهش یابد و عدالت اجتماعی حفظ شود.
    • NP IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      3 0
      پاسخ
      راهکار درست، حذف کامل کارت جایگاه نیست؛ چون برای موارد اضطراری لازم است. راهکار درست این است: _شناسنامه‌دار کردن کامل سوخت‌گیری با اتصال به کد ملی و پلاک خودرو؛ _محدودیت تعداد دفعات و حجم سوخت‌گیری با کارت جایگاه در روز یا ماه؛ _نظارت هوشمند بر الگوهای غیرعادی مثل سوخت‌گیری مکرر از یک جایگاه یا حجم بالای برداشت؛
    • NP IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      5 0
      پاسخ
      و نکته دیگر در پاسخ نظر قبل _ عدم تناسب با واقعیت جغرافیایی: طرح در ۱۱ استان اجرا می‌شود، اما الگوی سهمیه برای همه یکسان است. در حالی که نیاز سوخت در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی یا آذربایجان غربی با تهران یا اصفهان کاملاً متفاوت است .
    • مهرداد IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      5 0
      پاسخ
      سوخت شمال کشور را از روسیه و ترکمنستان وارد کنید و تولیدات داخل کشور را به مناطق محروم و دور دست ارسال کنید .
    • محمد مهدی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شرایط یکسان است اگر تفاوت داشت خداوند کویر و جنگل را بوجود نمی آورد همه یا جنگل بود و یا کویر پس باید مردم هر منطقه با شرایط موجود زندگی کنند. در روستا اگر امکانات کم است بجاش هزینه ها ی زندگی هم کم است فردی که مریض هست باید با اورژانس به مراکز درمانی برده شود چه معنی دارد با ماشین شخصی به دکتر برود
    • علی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با این سهمیه ها فقط باید تردد شهری داشته باشی .
    • علی ملکی زند.از میانه... IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بنام خدا...این تصمیمات عجیب غریب کمر مردم را میشکند.چرا در کشوری بامحوریت اسلامی عدالت رعایت نمیشود.. مسئولین برای هرکدملی ۳۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی بدهید.بعداز اتمام ان بانرخ دوم ۵هزارتومانی)هرکدملی۲۰لیتر) وبعدش بانرخ سوم ۱۰هزارتومانی)هرکدملی ۲۰لیتر شارژ کنید)یعنی برای یک خانواده ۴نفره در ماه ۲۸۰لیتر بنزین در نظر گرفته شود..دیگر تعدادخودرو خانواده ملاک نیست..با این روش میتوان ماهانه ۳۰الی۴۰درصدکاهش مصرف خواهیم داشت..چطوری؟اگر سواد اقتصادی دارید میتوانید متوجه شوید؟؟
    • غلامرضا بابامیریان IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شصت لیتر و پنجاه لیتر ثابت و صد لیتر بنزین ده‌هزار تخصیص داده وشش ماه یک بار اضافه شود قیمت بنزین ولی ماشین های خارجی صدلیتر درماه بدهند باقیمت ده هزار تومان و بنزین اول ودوم به آنها تعلق نگرفته وهرکس خودرو نداشته کالا برگ را اضافه کنید

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