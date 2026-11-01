به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، در تذکری نسبت به مشکلات ایجادشده در زمینه سهمیه آرد روستائیان در سراسر کشور انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.



وی با اشاره به نارضایتی گسترده روستاییان از نحوه تخصیص آرد اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر اگر یک روستایی در هر نقطه از کشور به هر دلیلی در یکی از نقاط شهری چهار عدد نان خریداری کند، سهمیه آرد او قطع می‌شود. چنین اقدامی به دور از عدالت و نوعی بی‌انصافی در حق روستاییان است.



نماینده مردم بندرعباس در ادامه به مشکلات ناشی از تصمیم دولت یا وزارت نفت درباره سوخت و سهمیه بنزین اشاره کرد و گفت: این تصمیمات در ۱۰ استان کشور آغاز شده و بر اساس اعلام دولت، مجموع سهمیه بنزین ۱۶۰ لیتر تعیین شده است.



مرادی با بیان اینکه این میزان سهمیه پاسخگوی نیاز برخی شهروندان، به‌ویژه ساکنان استان‌های دور از مرکز نیست، افزود: برای نمونه، استان هرمزگان حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر با مرکز کشور فاصله دارد. اگر یکی از شهروندان به هر دلیلی ناچار باشد با خودروی شخصی برای مراجعه به بیمارستان به مرکز کشور سفر کند، با سهمیه فعلی بنزین امکان انجام چنین سفری را نخواهد داشت.



وی ادامه داد: بارها شاهد بوده‌ایم که برخی شهروندان در طول مسیر برای دریافت تنها ۱۰ لیتر بنزین ناچار به خواهش و التماس شده‌اند. از این رو درخواست دارم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و دولت حتماً در تصمیم خود تجدیدنظر کند؛ چراکه چنین شرایطی فشار مضاعفی بر مردم تحمیل می‌کند و مردم بیش از این توان تحمل فشارهای موجود را ندارند.



در ادامه این نشست، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ساماندهی موضوع آرد و همچنین سوخت، حق مسلم مردم در سراسر کشور است و باید به‌گونه‌ای برای این مسائل برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود که مشکلی برای مردم، به‌ویژه روستاییان، به وجود نیاید.