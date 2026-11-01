به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبدالهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس، با انتقاد از بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی به خزانه کشور، خواستار بازنگری در نحوه مدیریت و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از فروش نفت شد.



وی با اشاره به انتشار اخباری درباره پرداخت نشدن سهم دولت از سوی برخی شرکت‌های نفتی اظهار کرد: بخشی از منابع حاصل از فروش نفت کشور به خزانه بازنمی‌گردد. اگر قرار باشد نفت کشور فروخته شود، اما مردم از منافع و درآمدهای آن بهره‌ای نبرند، اساساً فروش نفت چه فایده‌ای خواهد داشت؟



عبدالهی با تأکید بر ضرورت بازپس‌گیری مدیریت منابع نفتی افزود: نفت را دوباره ملی کنید، دست‌های ناپاک را از این حوزه کوتاه کنید و درآمدهای حاصل از آن را برای پرداخت حقوق فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان و تأمین نیازهای مردم شهرها و روستاها اختصاص دهید.



وی ادامه داد: منابع نفتی باید در مسیر توسعه و آبادانی کشور هزینه شود؛ به‌گونه‌ای که صنعت کشاورزی تقویت شود، شهرها و روستاها توسعه یابند، راه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها آباد شوند، آب مورد نیاز مردم تأمین شود و زمینه اشتغال جوانان نیز فراهم آید.



نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: هنگام صحبت از معیشت نباید صرفاً به میانگین کشوری توجه کنیم؛ چراکه میزان فشار ناشی از گرانی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و خانواده‌های ساکن استان‌های شمال غرب، از جمله آذربایجان شرقی، با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه هستند.



وی با استناد به گزارش‌های اخیر مربوط به نرخ تورم استانی اظهار کرد: بر اساس این گزارش‌ها، آذربایجان شرقی در میان استان‌های کشور از نظر نرخ تورم در رتبه نخست قرار دارد.



عبدالهی با تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به استان‌های دارای تورم بالاتر تصریح کرد: انتظار داریم دولت برای استان‌هایی که با تورم و فشار معیشتی بیشتری روبه‌رو هستند، برنامه‌های ویژه و متناسب با شرایط همان مناطق تدوین کند و به جای تجویز یک نسخه واحد برای تمام کشور، تفاوت‌های اقتصادی و معیشتی استان‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق‌بگیران و بازنشستگان، کنترل قیمت کالاهای ضروری، رسیدگی به هزینه‌های مسکن و تقویت اشتغال باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد.