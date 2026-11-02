به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دارن آرونوفسکی جایزه کارگردانی و هایپ ویلیامز جایزه افتخاری را در سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کمرایمیج لهستان دریافت خواهند کرد.

این جشنواره که برای گرامیداشت هنر فیلمبرداری برگزار می‌شود، برای تجلیل از رویکرد متمایز این کارگردان برنده اسکار در فیلمسازی و همکاری‌های طولانی مدت او با فیلمبرداران، به ویژه متیو لیباتیک که بخش زیادی از آثار این کارگردان را فیلمبرداری کرده است، از وی تجلیل می‌کند.

برگزارکنندگان جشنواره در بیانیه‌ای گفتند: «بزرگداشت آرونوفسکی در کمرایمیج ادای احترامی به کارگردانی است که آثارش قدرت عظیم سینما را هنگامی که فرم به بخش جدایی‌ناپذیری از داستان تبدیل می‌شود، نشان می‌دهد.»

آرونوفسکی اولین کارگردانی خود را با فیلم تریلر روانشناختی «پی» در سال ۱۹۹۸ انجام داد که جایزه کارگردانی را در ساندنس و جایزه اندیپندنت اسپرایت را برای بهترین فیلمنامه اول برای او به ارمغان آورد. او پس از آن در سال ۲۰۰۰ فیلم «مرثیه‌ای برای یک رویا» را با بازی جرد لتو و جنیفر کانلی ساخت. درام «کشتی‌گیر» وی در سال ۲۰۰۸ با بازی میکی رورک، جایزه شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد، در حالی که «قوی سیاه» محصول ۲۰۱۰ با بازی ناتالی پورتمن، نامزد پنج جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد. پورتمن برای بازی در این فیلم، جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

از دیگر آثار کارگردانی آرونوفسکی «چشمه»، «نوح» و «مادر» هستند و درام «نهنگ» ۲۰۲۲ او که بازگشت برندن فریزر به نقش اصلی یک فیلم را رقم زد، اولین جایزه اسکار را برای این بازیگر به ارمغان آورد. جدیدترین فیلم وی فیلم مهیج جنایی «گرفتار سرقت» محصول ۲۰۲۵ با بازی آستین باتلر، زوئی کراویتز و رجینا کینگ است.

ویلیامز جایزه افتخاری امسال را برای دستاوردهایش در موزیک ویدیو دریافت خواهد کرد. وی تأثیرگذارترین فیلمسازی است که به طور مداوم در قالب موزیک ویدیو کار کرده و برای چهره‌هایی چون توپاک شکور، میسی الیوت، باستا رایمز، مری جی. بلایژ، جی-زی، دکتر دره، بیانسه و فارل ویلیامز فیلم ساخته است. سال ۱۹۹۸، او فیلم بلند «بِلی» با بازی ناس و DMX را کارگردانی کرد که اکنون یکی از شاهکارهای اواخر دهه ۱۹۹۰ محسوب می‌شود.

از فیلم‌هایی که امسال در این جشنواره نمایش داده می‌شود «مادر تو» ساخته بسام طارق و «نازا» ساخته یووال آبراهام و راشل زور هستند.

کمرایمج که به عنوان یکی از جشنواره‌های پیشرو جهان سینما شناخته می‌شود، هر سال از فیلمسازان و فیلمبرداران برای سهمی که در داستان‌سرایی بصری دارند، قدردانی و با اهدای جایزه قورباغه طلایی برای برترین فیلمبرداری، مجموعه‌ای از جوایز افتخاری را نیز برای تجلیل از دستاوردهای صنعت فیلمسازی اهدا می‌کند.

این جشنواره امسال از ۷ تا ۱۴ نوامبر (۱۶ تا ۲۳ آبان) در تورونژ، لهستان برگزار می‌شود.