به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در شرایطی با افزایش نگرانی‌های سیاسی و تشدید احتیاط معامله‌گران مواجه است که انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در دوره‌های اخیر، از وضعیت مطلوب‌تر سودآوری بسیاری از بنگاه‌های بورسی نسبت به انتظارات حکایت دارد. با این حال، واکنش بازار به این گزارش‌ها نشان می‌دهد در مقطع فعلی، ریسک‌های سیاسی و احتمال وقوع درگیری نظامی تا حد زیادی بر متغیرهای بنیادی و ارزش‌گذاری سهام غلبه کرده است؛ به‌طوری‌که حتی عملکرد مطلوب شرکت‌ها نیز نتوانسته مانع فشار فروش در بازار شود.

نوید خاندوزی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، در همایش کدال‌نما با اشاره به افزایش اثرگذاری اخبار سیاسی بر معاملات بورس، فراتر رفتن گزارش‌های ماهانه و میان‌دوره‌ای شرکت‌ها از انتظارات، نقش صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه در کنترل فشار فروش و تفاوت آثار سناریوهای مختلف جنگ بر بازار سهام گفت: با وجود ارزندگی بسیاری از سهام بر مبنای عملکرد شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران باید متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود تصمیم‌گیری کنند و تنها در صورت وقوع جنگ زیرساختی می‌توان انتظار داشت بازار با شرایطی به‌شدت پرریسک و روندی نزولی مواجه شود.

غلبه اخبار سیاسی بر گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها

خاندوزی با اشاره به واکنش منفی بازار به انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها اظهار کرد: در شرایط فعلی وزن عوامل بیرونی، از جمله متغیرهای سیاسی، به اندازه‌ای افزایش یافته که حتی با وجود انتشار حجم قابل‌توجهی از گزارش‌های مطلوب، بازار همچنان به این گزارش‌ها واکنش منفی نشان می‌دهد و اخبار سیاسی بر عملکرد شرکت‌ها غلبه می‌کند.

وی افزود: انتظار نمی‌رفت با وجود گزارش‌های نسبتاً مطلوب شرکت‌ها، بازار تا این اندازه به اخبار سیاسی واکنش نشان دهد، اما روند معاملات نشان می‌دهد اثرگذاری این اخبار با گذشت زمان بیشتر شده و نمی‌توان آن را در تحلیل بازار نادیده گرفت.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به وضعیت خریداران و فروشندگان در معاملات بورس ادامه داد: بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد در شرایط فعلی، حمایت صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد و اگر این صندوق‌ها در بازار مداخله نکنند، بعید است بتوان بازار مثبتی را تجربه کرد؛ چراکه نقش آن‌ها در جمع‌آوری صفوف فروش و تغییر روند معاملات مؤثر است.

دوگانگی تصمیم‌گیری میان ارزندگی سهام و ریسک جنگ

خاندوزی با تشریح وضعیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی گفت: وقتی گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال را بررسی می‌کنم، از منظر بنیادی برای خرید سهام امیدوار می‌شوم؛ زیرا در برخی نمادها نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده یا همان P/E فوروارد به محدوده ۳ واحد و در برخی دیگر حتی به حدود ۲.۵ تا ۳.۵ واحد می‌رسد.

شایان ذکر است نسبت قیمت به سود یا P/E یکی از معیارهای متداول ارزش‌گذاری سهام است که نشان می‌دهد قیمت یک سهم چند برابر سود سالانه شرکت است. در نوع فوروارد این نسبت، به‌جای سود محقق‌شده گذشته، سود پیش‌بینی‌شده شرکت در دوره آینده مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با این حال، وقتی اخبار و تحولات سیاسی را نیز دنبال می‌کنم، این نگرانی به وجود می‌آید که ممکن است سرمایه‌گذار شب با یک سطح از انتظارات و ارزش‌گذاری سهام بخوابد و صبح با وقوع یک اتفاق نظامی، تمام محاسبات و نسبت‌هایی که مبنای تصمیم‌گیری قرار داده بود، تغییر کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه چنین وضعیتی نوعی تعارض در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند، افزود: از یک طرف گزارش‌های شرکت‌ها برای خرید سهام انگیزه ایجاد می‌کنند و از طرف دیگر، احتمال وقوع درگیری نظامی و پیامدهای آن باعث می‌شود نسبت به ورود به بازار احتیاط بیشتری داشته باشم. به همین دلیل تلاش می‌کنم تصمیمات غیرمنطقی نگیرم.

خاندوزی تأکید کرد: در شرایط فعلی هر سرمایه‌گذار باید متناسب با پروفایل ریسک خود، یعنی میزان تحمل زیان و پذیرش نوسان در سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری کند و نمی‌توان برای همه فعالان بازار یک نسخه واحد پیچید.

جنگ زیرساختی؛ خط قرمز چشم‌انداز بورس

وی درباره تأثیر احتمالی وقوع جنگ بر روند بازار سهام اظهار کرد: من تنها در یک حالت بازار را نزولی و به‌شدت پرریسک ارزیابی می‌کنم و آن هم وقوع جنگ زیرساختی است. اگر درگیری نظامی اتفاق بیفتد، اما زیرساخت‌های کشور هدف قرار نگیرند، به اعتقاد من بازار پس از آن می‌تواند روندی صعودی داشته باشد.

این فعال بازار سرمایه افزود: اهمیت گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها و ارزندگی سهام به اندازه‌ای است که حتی در صورت وقوع جنگ نیز، اگر زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور آسیب نبینند، می‌توان انتظار داشت بازار پس از عبور از شوک اولیه به سمت رشد حرکت کند.

خاندوزی با اشاره به تجربه معاملات بورس در دوره‌های گذشته و هم‌زمانی برخی حملات نظامی با فعالیت بازار سهام گفت: در مقاطعی که حملات در مناطق جنوبی کشور یا تهران و کرج انجام می‌شد، بازار همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد و حتی در برخی روزها معاملات با وضعیت مثبت یا عرضه‌های محدود همراه بود.

وی تصریح کرد: بنابراین باید میان وقوع درگیری نظامی و آسیب‌دیدن زیرساخت‌ها تفاوت قائل شد. اگر جنگ به زیرساخت‌های کشور تسری پیدا کند، شرایط بازار می‌تواند به‌شدت پرریسک شود، اما صرف وقوع درگیری نظامی لزوماً به معنای تداوم روند نزولی بورس نیست.

گزارش‌های فراتر از انتظار با وجود کاهش تولید شرکت‌ها

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با انتقاد از زمان انتشار گزارش‌های شرکت‌ها در سامانه کدال گفت: شرکت‌ها در انتشار گزارش‌ها همچون گذشته تعلل کردند و بسیاری از آن‌ها گزارش‌های خود را در آخرین فرصت ممکن منتشر کردند. این موضوع به بازار آسیب زد، زیرا سرمایه‌گذاران برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها و تصمیم‌گیری به اطلاعات به‌موقع نیاز دارند.

وی افزود: در ۲ هفته اخیر، زمان زیادی برای بررسی گزارش‌ها صرف شده است. اگرچه بخشی از عملکرد شرکت‌ها قابل پیش‌بینی بود، اما بهبود حاشیه سود برخی از آن‌ها حتی فراتر از انتظارات اولیه بود.

خاندوزی با اشاره به عملکرد گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های ماهانه فراتر از انتظار من بود. با توجه به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از محاصره و شرایط بیرونی، انتظار داشتم این عوامل اثر محسوس‌تری بر عملکرد شرکت‌ها بگذارند، اما در بسیاری از موارد افزایش نرخ فروش محصولات توانسته اثر کاهش تولید را جبران کند.

وی با توضیح سازوکار اثرگذاری کاهش تولید و افزایش نرخ فروش بر سودآوری شرکت‌ها اظهار کرد: در ترکیب بهای تمام‌شده محصولات، بخشی مربوط به مواد مستقیم مصرفی و بخش دیگری مربوط به هزینه‌های سربار تولید است. زمانی که حجم تولید کاهش پیدا می‌کند، مصرف مواد مستقیم نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد و بخشی از هزینه‌های تولید نیز تحت تأثیر این کاهش قرار می‌گیرد.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر، اگر شرکت بتواند با افزایش نرخ فروش، سطح درآمد خود را حفظ کند، ترکیب کاهش برخی هزینه‌های تولید و افزایش درآمد حاصل از فروش می‌تواند به رشد قابل‌توجه حاشیه سود منجر شود. به همین دلیل در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برخی شرکت‌ها، افزایش چشمگیری در حاشیه سود مشاهده می‌شود.

شایان ذکر است حاشیه سود نشان می‌دهد چه میزان از درآمد فروش شرکت پس از کسر هزینه‌های مربوط به تولید و فروش، به‌عنوان سود باقی می‌ماند. افزایش این شاخص می‌تواند نشانه بهبود توان سودآوری شرکت باشد، هرچند برای ارزیابی پایداری آن باید روند تولید، نرخ فروش و هزینه‌های شرکت نیز بررسی شود.

خرید سهام ارزنده در شرایط فعلی با احتیاط همراه است

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی و با وجود ریسک‌های سیاسی، در صورت شناسایی سهام ارزنده اقدام به خرید می‌کند، گفت: تصمیم‌گیری برای خرید در شرایط فعلی تا حدی دشوار است، زیرا برای خودم مجموعه‌ای از معیارها و ملاحظات را در نظر گرفته‌ام تا با احتیاط بیشتری حرکت کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، اگر به این جمع‌بندی برسم که یک سهم از نظر نسبت قیمت به سود فعلی و نسبت قیمت به سود پیش‌بینی‌شده در محدوده مناسبی قرار دارد، با پذیرش ریسک، برای خرید آن اقدام می‌کنم.