صلحیاران برتر سنندج به پاس ترویج فرهنگ سازش و کاهش اختلافات تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صلحیاران برتر شهرستان سنندج، با قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه، نقش آنان را در ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش اختلافات میان شهروندان مؤثر دانست.

بهادر اسدی با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف و نقش آن‌ها در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: صلحیاران با میانجیگری و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، نقش مهمی در کاهش تنش‌های میان شهروندان و تقویت آرامش اجتماعی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات افزود: صلحیاران پل ارتباطی میان جامعه و دستگاه قضایی هستند و با رویکردی مبتنی بر صلح‌طلبی و تفاهم، در پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و گسترش فرهنگ سازش نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان همچنین بر تداوم برنامه‌های آموزشی و تقویت تعامل میان نهادهای قضایی و فعالان حوزه صلح تأکید کرد و خدمات صلحیاران شهرستان سنندج را شایسته قدردانی دانست.

در پایان این مراسم، از صلحیاران برتر و نمونه شهرستان سنندج با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

این مراسم به مناسبت سالروز تشکیل شورای حل اختلاف و در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه، با حضور معاون حل اختلاف دادگستری استان، مسئولان ستاد صبر کردستان و جمعی از صلحیاران فعال حوزه قضایی سنندج در دفتر معاونت حل اختلاف استان برگزار شد.