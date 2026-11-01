به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه با حضور در منزل استاد عبدالمحمد خالصی پیشکسوت عرصه شعر و پژوهش سمنان ضمن دیدار با این استاد پیشکسوت خواستار توجه جدی دستگاه های فرهنگی به پیشکسوتان عرصه فرهنگی این استان شد.

وی با بیان اینکه استاد عبدالمحمد خالصی از چهره‌های پیشکسوت و اثرگذار در حوزه شعر، تحقیق و پژوهش فرهنگ عامه و زبان سمنانی است، افزود: مردم سمنان قدردان خدمات این استاد گرانقدر برای حفاظت از زبان سمنانی هستند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه خالصی سال‌ها از عمر خود را صرف پاسداشت و معرفی داشته‌های فرهنگی و زبانی این خطه کرده است، گفت: کار ارزشمند این استاد گرامی برای همیشه در تاریخ سمنان ماندگار خواهد بود.

مطیعی با اشاره به پاسداشت سرمایه‌های انسانی و مفاخر فرهنگی، بیان کرد: تکریم پیشکسوتان عرصه کتاب و ادبیات چند پیام مهم دارد که یکی گرامی داشت سال ها خدمات این افراد و دیگری انتقال تجربه‌ها و اندوخته‌های ارزشمند آنان به نسل‌های آینده است که اهمیت بسیاری نیز دارد.

سعید دهقانلو مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان هم در این نشست و در سخنانی کوتاه خالصی را چهره ماندگار فرهنگی سمنان دانست و گفت: خدمات وی به زبان سمنانی بی بدیل است.

وی با اشاره به نقش پژوهشگران و فعالان فرهنگ عامه در صیانت از زبان، هویت و میراث فرهنگی بومی سمنان، گفت: کسانی مانند خالصی توانسته اند اقدامی ارزشمند برای فرهنگ این مملکت کنند که قابل ستایش هستند.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح سپاس و هدیه، از تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند این استاد پیشکسوت در عرصه فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی تجلیل شد.