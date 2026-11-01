حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه در برخی ساعات بر سرعت وزش باد روی دریا (به‌ویژه در فراساحل) افزوده خواهد شد، همچنین در این مدت به‌صورت پراکنده در برخی نقاط استان و روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی ( بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ) دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: روز پنجشنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، دریا مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسماناستان بوشهر در ساعت های آینده نیمه ابری به‌تدریج تمام ابری در برخی نقاط به‌ویژه شمال خلیج فارس و نیمه شمالی استان همراه با بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ خواهد بود.

وی یادآور شد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق شمالی و مرکزی استان در زمان وقوع ناپایداری جوی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی بیاان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وقوع ناپایداری تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.