هشدار گولان نسبت به نقشه احتمالی نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یائیر گولان رئیس حزب دموکرات ها در رژیم صهیونیستی هشدار داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم احتمالا قصد دارد از یک تجاوز جدید علیه ایران برای باقی ماندن در قدرت استفاده کند.

وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی به مرحله درگیری های مکرر با ایران رسیده و این موضوع میزان شکست نتانیاهو را نشان می دهد.

گولان بیان کرد: نتانیاهو از اعتماد مردمی لازم برای اداره چنین درگیری برخوردار نیست و مشروعیت اخلاقی نیز ندارد. نباید اجازه داد امنیت اسرائیل به ابزاری برای باقی نگه داشتن نتانیاهو در قدرت تبدیل شود.

تاکنون نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها برای حضور نیافتن در جلسات محاکمه اش دست به اجرای تجاوزات مختلف علیه کشورهای منطقه زده است.

لازم به ذکر است انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نه‌تنها نتوانست به بحران سیاسی این رژیم پایان دهد، بلکه نتیجه آن از عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی و دشوارتر شدن تشکیل کابینه حکایت دارد. هیچ‌یک از دو بلوک اصلی نتوانسته‌اند اکثریت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند؛ وضعیتی که رژیم صهیونیستی را بار دیگر در آستانه هفته‌ها و حتی ماه‌ها بلاتکلیفی سیاسی قرار داده است.