به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر یکشنبه با حضور در مدرسه نرجس شهر اهرم، از بخش‌های مختلف این واحد آموزشی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت مدرسه و شرایط تحصیلی دانش‌آموزان قرار گرفت.

در این بازدید، فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت محیط‌های آموزشی در رشد علمی، تربیتی و اجتماعی نسل آینده، بر ضرورت فراهم‌کردن فضایی بانشاط، پویا و امیدبخش برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

سلیمانی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید در محیطی سرشار از آرامش، نشاط و شادابی به تحصیل بپردازند، خواستار توجه به نیازهای آموزشی و روحی آنان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها و تقویت انگیزه یادگیری در مدارس شد.