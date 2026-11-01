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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

فرماندار تنگستان: نشاط و شادابی دانش‌آموزان از اولویت‌ها است

فرماندار تنگستان: نشاط و شادابی دانش‌آموزان از اولویت‌ها است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: نشاط و شادابی دانش‌آموزان، از اولویت‌های مهم محیط‌های آموزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر یکشنبه با حضور در مدرسه نرجس شهر اهرم، از بخش‌های مختلف این واحد آموزشی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت مدرسه و شرایط تحصیلی دانش‌آموزان قرار گرفت.

در این بازدید، فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت محیط‌های آموزشی در رشد علمی، تربیتی و اجتماعی نسل آینده، بر ضرورت فراهم‌کردن فضایی بانشاط، پویا و امیدبخش برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

سلیمانی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید در محیطی سرشار از آرامش، نشاط و شادابی به تحصیل بپردازند، خواستار توجه به نیازهای آموزشی و روحی آنان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها و تقویت انگیزه یادگیری در مدارس شد.

کد مطلب 6996257

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