سراج: قصاص عاملان ترور رهبر شهید باید در دستورکار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس، گفت: ملت بزرگ، مجاهد، بصیر، شجاع و ولایتمدار ایران اسلامی با حضور معنادار خود در سراسر کشور، نقشه‌ها و سناریوهای دشمن مستکبر را خنثی کرده و موجب شگفتی جهانیان شده‌اند.



وی با اشاره به اقدامات نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نظام سلطه در طول نیم‌قرن گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، شخصیت‌های دینی، علمی، نظامی، مدیریتی و نخبگان کشور را هدف اقدامات تروریستی قرار داده است که در رأس این جنایت‌ها، ترور رهبر عظیم‌الشأن امت اسلامی قرار دارد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ملت ایران در سوگ شهادت رهبر شهید، پرچم خون‌خواهی ایشان را بر دوش گرفته است، تصریح کرد: این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان بازدارندگی لازم را ایجاد کرد، مانع تکرار جنایت تروریسم دولتی شد و نگرانی‌های مردم و امت اسلامی را برطرف کرد؟



سراج گفت: قصاص به معنای ترور کور نیست، بلکه اقدامی بازدارنده، امیدبخش و مایه حیات است. مسئولان سیاسی نباید به بهانه رفتارهای دیپلماتیک از منافع حیاتی کشور چشم‌پوشی کنند؛ قصاص حکم خداوند است و نباید از آن عبور کرد.



وی خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار شد که بر اساس اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، رسیدگی به کیفرخواست عاملان و مباشران شهادت رهبر شهید در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.



نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بدانید تا زمان اجرای قصاص، شما را تعقیب خواهیم کرد و خواب راحت نخواهید داشت.

سراج در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی درباره حراج دو میلیارد دلار در شرایط کنونی اقتصادی کشور، این اقدام را دارای ابهامات و ایرادات متعدد دانست و گفت: نخستین اشکال این تصمیم، به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد است؛ این در حالی است که دشمن در حال نرخ‌سازی در بازار ارز است.



وی خالی کردن ذخایر ارزی کشور در شرایط جنگی، تضعیف ارزش پول ملی، غیرمولد کردن سرمایه کشور و بی‌اثر بودن این سیاست در کاهش نرخ ارز را از دیگر اشکالات این تصمیم برشمرد.



این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه چنین اقداماتی تأثیری در جمع‌آوری نقدینگی ندارد، بر ضرورت جلوگیری از خلق پول تأکید کرد.



سراج در ادامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: چرا با وجود دستور صادرشده، در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی تعلل می‌کنید؟ این اقدام با ارزپاشی صورت‌گرفته در تضاد است. شما مسئول حفظ ارزش پول ملی هستید، نه بی‌ارزش کردن آن. ارزش پول ملی را به کاه تبدیل کرده‌اید؛ به خود بیایید و برخلاف منافع ملت بزرگ ایران اقدام نکنید.



وی در ادامه نطق خود به چهار ابرچالش استان تهران شامل کمبود آب، آلودگی هوا، ترافیک و تداخل حریم شهرها اشاره کرد و گفت: حدود ۹۵ درصد جمعیت استان تهران شهرنشین هستند و این جمعیت در ۴۸ شهر استان سکونت دارند. این شهرها به یکدیگر متصل شده و در محدوده‌ای به وسعت ۷ هزار و ۸۵۰ کیلومتر مربع گسترش یافته‌اند؛ به‌طوری که تراکم جمعیت در این محدوده به حدود هزار و ۷۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع رسیده است.



سراج با تأکید بر اینکه مسئله موجود تنها به مدیریت شهر تهران محدود نمی‌شود و مدیریت مرکز کشور در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پایتخت را نیز در بر می‌گیرد، خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز باید برای مدیریت این محدوده چاره‌اندیشی شود، چراکه فردا برای تصمیم‌گیری دیر خواهد بود.



وی پیشنهاد داد رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی، نماینده ویژه‌ای با اختیارات کامل برای مدیریت چالش‌های مرکز کشور منصوب کند؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات این نماینده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور باشد.



این نماینده مجلس در تشریح مسئولیت‌های پیشنهادی نماینده ویژه رئیس‌جمهور اظهار کرد: نخستین مأموریت باید برنامه‌ریزی برای تأمین آب مورد نیاز ۹۵ درصد جمعیت ساکن استان تهران باشد. همچنین تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و هدایت پساب برای استفاده در بخش کشاورزی و فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد.



سراج توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت سامانه‌های انبوه‌بر ریلی و مترو را از دیگر الزامات مدیریت استان تهران دانست و گفت: توسعه خطوط مترو باید به سمت غرب تهران تا ملارد، جنوب تهران، جنوب شرق تا پیشوا، شرق تا پاکدشت و شمال شرق تا دماوند در دستور کار قرار گیرد.



وی افزود: با تکمیل و توسعه این خطوط می‌توان از انجام روزانه ۲ میلیون سفر با خودروهای شخصی از شهرهای اطراف به تهران جلوگیری کرد. این اقدام علاوه بر کاهش ترافیک، به بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت نیز کمک خواهد کرد.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه متحرک است، تأکید کرد: گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش و رفع این معضل داشته باشد.



سراج حل اختلافات و مشکلات ناشی از تداخل حریم شهرها را سومین مأموریت پیشنهادی برای نماینده ویژه رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق، به دلیل تداخل حریم‌ها، یک دستگاه مجوز ساخت‌وساز صادر می‌کند، اما دستگاه دیگری اقدام به تخریب می‌کند و در این میان، مردم گرفتار مشکلات و بلاتکلیفی می‌شوند.



وی خاطرنشان کرد: لازم است اختلافات میان دستگاه‌های حاکمیتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی در این زمینه برطرف شود تا از ادامه مشکلات و تضییع حقوق مردم جلوگیری شده و شهروندان بیش از این متضرر نشوند.