  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

دویست و چهل و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست و چهل و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست و چهل و ششمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» شامگاه یکشنبه در منطقه الهیه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه در قالب هفته سی و ششم تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در منطقه الهیه، مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد را برای برگزاری این گردهمایی طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این اجتماع را حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید عنوان کرده‌اند.

این برنامه در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و از شهروندان برای حضور در این اجتماع دعوت شده است.

کد مطلب 6996274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها