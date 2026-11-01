به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و ششمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه در قالب هفته سی و ششم تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در منطقه الهیه، مسیر میدان رسالت تا میدان شاهد را برای برگزاری این گردهمایی طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این اجتماع را حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید عنوان کرده‌اند.

این برنامه در ادامه سلسله تجمعات شبانه مردم کرمانشاه برگزار می‌شود و از شهروندان برای حضور در این اجتماع دعوت شده است.