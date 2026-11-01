علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: هوای استان تا روز چهارشنبه قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و در بعضی مناطق رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز یکشنبه احتمال وقوع بارش در نیمه جنوبی و نواحی شرقی استان بیشتر است و روز دوشنبه نیز نیمه شمالی کرمانشاه بیش از سایر مناطق در معرض بارندگی قرار خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: برای روز چهارشنبه نیز احتمال بارش در نیمه غربی استان بیشتر به نظر می‌رسد و ناپایداری‌های جوی در این مناطق می‌تواند به شکل رگبار باران و رعدوبرق بروز کند.

زورآوند با اشاره به تغییرات جوی در روزهای پایانی هفته تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه شرایط ناپایدار جوی در منطقه تقویت می‌شود و علاوه بر تشدید وزش باد، بارندگی و رعدوبرق در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا تا روز چهارشنبه در اغلب مناطق تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه با کاهش نسبی دما مواجه خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این پیش‌بینی بر اساس داده‌های هواشناسی و نقشه‌های جوی صادرشده در روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تهیه شده و وضعیت جوی استان طی روزهای آینده بر همین اساس مورد انتظار است.