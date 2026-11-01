  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

تخصیص آرد نانوایی‌های سمنان فقط با مجوز فرمانداری؛ ابلاغ ضوابط جدید

تخصیص آرد نانوایی‌های سمنان فقط با مجوز فرمانداری؛ ابلاغ ضوابط جدید

سمنان- معاون استاندار سمنان با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی اعلام کرد تخصیص سهمیه‌های ترمیمی و امانی آرد خارج از چارچوب معرفی‌نامه کتبی فرمانداری‌ها امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح یکشنبه در جلسه بررسی مسائل کارخانه‌های آرد استان سمنان که در سالن جلسات اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد، از تعیین ضوابط تخصیص آرد به واحدهای نانوایی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کارخانه‌های آرد از مخاطبان اصلی این ضوابط هستند، اظهار کرد: این واحدها موظف‌اند ضوابط قانونی و مصوبات شورای آرد و نان استان سمنان را به‌طور کامل رعایت کنند.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر ساماندهی فرآیند تخصیص آرد تصریح کرد: تخصیص سهمیه‌های آرد، اعم از سهمیه ترمیمی و امانی، صرفاً با ارائه معرفی‌نامه کتبی از سوی فرمانداری‌ها امکان‌پذیر است.

دهرویه با بیان اینکه هیچ‌گونه تخصیص آردی خارج از این چارچوب انجام نخواهد شد، افزود: همان‌طور که از مردم و واحدهای نانوایی انتظار می‌رود در مدیریت و مصرف آرد دقت لازم را داشته باشند، کارخانه‌های آرد نیز باید فرآیندهای تولید و توزیع را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای تولید و توزیع آرد را از اولویت‌های شورای آرد و نان استان سمنان برشمرد و بر ضرورت رعایت ضوابط و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6996278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها