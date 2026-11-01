به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح یکشنبه در جلسه بررسی مسائل کارخانه‌های آرد استان سمنان که در سالن جلسات اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد، از تعیین ضوابط تخصیص آرد به واحدهای نانوایی استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کارخانه‌های آرد از مخاطبان اصلی این ضوابط هستند، اظهار کرد: این واحدها موظف‌اند ضوابط قانونی و مصوبات شورای آرد و نان استان سمنان را به‌طور کامل رعایت کنند.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر ساماندهی فرآیند تخصیص آرد تصریح کرد: تخصیص سهمیه‌های آرد، اعم از سهمیه ترمیمی و امانی، صرفاً با ارائه معرفی‌نامه کتبی از سوی فرمانداری‌ها امکان‌پذیر است.

دهرویه با بیان اینکه هیچ‌گونه تخصیص آردی خارج از این چارچوب انجام نخواهد شد، افزود: همان‌طور که از مردم و واحدهای نانوایی انتظار می‌رود در مدیریت و مصرف آرد دقت لازم را داشته باشند، کارخانه‌های آرد نیز باید فرآیندهای تولید و توزیع را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.

وی اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای تولید و توزیع آرد را از اولویت‌های شورای آرد و نان استان سمنان برشمرد و بر ضرورت رعایت ضوابط و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها تأکید کرد.