سلیمانی: اجرای پروژه فاز دوم محور اهرم ـ فراشبند تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر یکشنبه با حضور در محل اجرای پروژه فاز دوم محور اهرم ـ فراشبند از روند عملیات اجرایی فاز دوم محور اهرم ـ فراشبند بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح عمرانی قرار گرفت.

فرماندار تنگستان در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند اجرای عملیات عمرانی، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، رعایت استانداردهای فنی و مهندسی و تلاش برای تکمیل آن در چارچوب برنامه زمان‌بندی مصوب تأکید کرد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت محور اهرم ـ فراشبند در بهبود ارتباطات جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، تکمیل این پروژه را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رونق اقتصادی منطقه دانست.

این پروژه مهم راه‌سازی هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال اجراست و از جمله طرح‌های زیرساختی و راهبردی در حوزه توسعه راه‌های ارتباطی شهرستان تنگستان به شمار می‌رود.