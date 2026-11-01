به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت دوره ابتدایی در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: پایه اول ابتدایی از مهم‌ترین مقاطع تحصیلی است؛ چراکه نخستین تجربه رسمی دانش‌آموزان از حضور در فضای مدرسه و یادگیری شکل می‌گیرد و کیفیت آموزش در این پایه، نقش مهمی در علاقه‌مندی، انگیزه و مسیر تحصیلی آینده آنان دارد.

وی افزود: با همین نگاه و در راستای حمایت از آموزگاران، تقویت انگیزه حرفه‌ای آنان و ایجاد فضایی بانشاط‌تر و اثربخش‌تر در کلاس‌های درس، تهیه کیف‌های کیفیت‌بخشی ویژه آموزگاران پایه اول ابتدایی در دستور کار آموزش‌وپرورش استان قرار گرفت و این اقدام به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های سال تحصیلی جاری برشمرد و تصریح کرد: تحقق تحول در نظام آموزشی، به‌ویژه در دوره ابتدایی، نیازمند توجه جدی به کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری، بهره‌گیری از روش‌های متنوع آموزشی و فراهم‌کردن امکانات و ابزارهای مورد نیاز معلمان است.

دانش‌فر با تأکید بر ضرورت حرکت هدفمند در مسیر ارتقای کیفیت آموزش خواستار تلاش و همراهی مجموعه‌های آموزشی استان برای تحقق این هدف شد.

بر اساس این گزارش، تعداد هزار و ۱۰۰کیف‌ کیفیت‌بخشی شامل مجموعه‌ای از کتاب‌های کمک‌آموزشی، بازی‌های آموزشی و فکری و اقلام مورد نیاز آموزگاران پایه اول ابتدایی طی هفته جاری در اختیار مدارس دولتی و غیردولتی سراسر استان قرار خواهد گرفت تا در فرایند آموزش و فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

این اقدام در راستای حمایت از آموزگاران، تنوع‌بخشی به شیوه‌های آموزش و فراهم‌کردن زمینه یادگیری فعال، جذاب و اثربخش برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی انجام شده است.