اصلاح ۱۸۴ هزار واحدی شاخص بورس؛ ۷.۸ همت پول حقیقی از بازار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بورس تهران در روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با افت سنگین شاخص‌های اصلی و غلبه عرضه بر تقاضا به پایان رسید. شاخص کل بیش از ۱۸۴ هزار واحد کاهش یافت و در کنار افت شاخص هم‌وزن، خروج سنگین نقدینگی حقیقی و افزایش تعداد و ارزش صف‌های فروش، از تداوم فشار فروش در بازار سهام حکایت داشت.

شاخص کل بورس با کاهش ۱۸۴ هزار و ۷۷۱ واحدی معادل ۲.۳۶ درصد، به سطح ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۴۷۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۳۰ هزار و ۸۶۶ واحدی، کاهش ۱.۴۱ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۷۳ واحد ایستاد. افت هم‌زمان این دو نماگر نشان می‌دهد فشار فروش علاوه بر نمادهای بزرگ، بخش گسترده‌ای از سهام بازار را نیز دربر گرفته است.

خروج ۷.۸ همت پول حقیقی از بازار

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی بیشترین نقش را در افت بازار داشت و ۳۹ هزار و ۲۷۶ واحد از شاخص کل کاست. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس نیز اثر منفی ۱۹ هزار و ۴۲۰ واحدی بر شاخص گذاشت. فولاد مبارکه اصفهان با اثر منفی ۸ هزار و ۱۶ واحدی و پالایش نفت اصفهان با اثر منفی ۸ هزار و ۱۲ واحدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تابان، پالایش نفت بندرعباس و شستا نیز از دیگر نمادهای اثرگذار بر کاهش شاخص کل بودند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در این روز به ۳۱ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان رسید؛ با این حال، خالص خروج نقدینگی حقیقی از این بخش به ۷ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان بالغ شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ورود ۸۲۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی همراه شدند.

وضعیت صف‌های معاملاتی نیز برتری عرضه را نشان می‌داد. در پایان معاملات، ۲۸۵ نماد با صف فروش به ارزش ۹ هزار و ۴۸ میلیارد تومان مواجه بودند؛ در حالی که ۱۳۹ نماد صف خریدی به ارزش ۴ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان داشتند. همچنین ۸۰ نماد مثبت و ۲۳۱ نماد منفی بدون صف معامله شدند. سرانه خرید حقیقی‌ها ۵۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۶۳ میلیون تومان بود.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، فساپ، فملی، تابان، شپنا، وبملت، فولاد و فباهنر قرار داشتند. فملی، تابان، شپنا، وبملت و فولاد از جمله نمادهایی بودند که قیمت پایانی آن‌ها در محدوده منفی قرار گرفت؛ فملی و شپنا علاوه بر حضور در میان نمادهای پرتراکنش، اثر قابل توجهی نیز بر افت شاخص کل داشتند.

روند نزولی شاخص فرابورس

در فرابورس ایران نیز روند نزولی بازار ادامه یافت و شاخص کل با کاهش ۹۱۶ واحدی معادل ۱.۳۹ درصد به ۶۵ هزار و ۲۱۰ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۱.۰۷ درصد افت کرد. کگهر، فزر، آریا، ومپنا و شرانل از نمادهای اثرگذار بر کاهش شاخص کل فرابورس بودند.

مجموع معاملات امروز بورس و فرابورس از تداوم فضای منفی بازار حکایت دارد؛ به‌طوری که افت بیش از ۲ درصدی شاخص کل بورس، خروج ۷.۸ همت پول حقیقی و تشکیل صف‌های فروش به ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده غلبه محسوس عرضه بر تقاضا در معاملات روز یکشنبه است.