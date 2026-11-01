به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی، نشست خبری حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، با اصحاب رسانه به منظور تبیین ابعاد مختلف این روز و تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده امروز در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام رستمی با عرض تسلیت در ایام شهادت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) گفت: فرا رسیدن ایام هفته مبارزه با استکبار جهانی و روز ۱۳ آبان را گرامی می‌داریم.

مبارزه ملت ایران با استکبار به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد

وی اظهار کرد: در تاریخ مبارزات ملت‌ها، آنچه ملت عزیز و رشید ایران در مواجهه با نظام سلطه، از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاومت در مقابل فشارهای همه‌جانبه مستکبران عالم و در دفاع مقدس اول، در مقاومت در مقابل فشارهای همه‌جانبه مستکبران عالم و در دفاع مقدس دوم (جنگ ۱۲ روزه) و دفاع مقدس سوم (جنگ ۴۰ روزه رمضان) تا امروز از خودش نشان داده، ماندگاری و استواری یک ملت در مقابل فشارها به قیمت حفظ استقلال و نفی سلطه‌پذیری و استعمار بوده است.

رستمی ادامه داد: مبارزه ملت ایران با نظام سلطه از انقلاب اسلامی آغاز نشده، بلکه انقلاب اسلامی، آن قله پیروزی‌های بلند این ملت در مواجهه با استعمار و استکبار داخلی و جهانی بوده است.

وی افزود: طعم تلخ استعمار، تجاوزات و مداخله‌های آمریکایی‌ها در ایران به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگرداندن شاه کودتاچی همراه با دیکتاتوری وحشتناک، تأسیس و آموزش ساواک شکنجه‌گر و سرکوب تمام مبارزاتی بازمی‌گردد که طیف‌های مختلف ملت عزیزمان در مبارزه با استبداد داخلی و نظام شاهنشاهی داشتند؛ زخم‌های عمیقی که به واسطه حضور شاهان فاسد در ایران در قالب فقر، فساد و تبعیضی که در کشور حاکم بوده و غارت منابع کشور توسط بیگانگانِ عامل و حامی اصلی او، آمریکا (به عنوان کشور کودتاچی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) رقم خورده بود؛ و این جنایت با پذیرش شاه بعد از فرار از دست ملت ایران در سال ۱۳۵۷ در پناه دادن به شاه کامل شد.

اشغال لانه جاسوسی پاسخی به جنایات آمریکا در ایران بود

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان ادامه داد: دانشجویان انقلابی در اعتراض به پناه دادن به یک جلاد ستمگر و غارتگر بزرگ منابع کشورمان در آمریکا، به دولت آمریکا معترض شدند و نتیجه آن، مقاومت آمریکا در پناه دادن به شاه و نهایتاً اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ایران بود که بعدها در افشای اسنادی که اتفاق افتاد و دیده شد، در مجموعه اسناد منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا مشخص شد که استخدام جاسوس، طراحی کودتا، طراحی تجزیه‌طلبی و انواع مداخلات و پول‌پاشی‌های سفارت آمریکا برای آسیب زدن به منافع ملت ایران در سند لانه جاسوسی ثبت شده است.

وی افزود: دانشجویان ابهت آمریکا را شکستند و نشان دادند که این کشور اجازه بازگشت به ایران را در قالب کودتا یا هرعنوان دیگرِ مداخلاتی برای انحراف در حرکت ملت ایران نخواهد داشت؛ و این موضوع، پاسخی به مجموعه‌ای از جنایات آمریکا در ایران بود.

رستمی گفت: بعد از آن مشخص شد که پیگیری‌های آمریکا برای تضعیف انقلاب اسلامی، دخالت‌های آمریکا برای تجزیه، و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب که دنبال تجزیه ایران بودند، و همچنین حمایت از صدام متجاوز در جنگ ۸ ساله با انواع حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی در مجامع بین‌المللی، بخشی از پروژه آمریکا برای بازگشت به ایران و برای بلعیدن ایران و منابع آن بوده است.

دو جنگ اخیر، چهره واقعی نظام سلطه را آشکار کرد

وی با اشاره به اتفاقات یک سال اخیر اظهار کرد: این اتفاقات در یک سمت، و آنچه که در دو جنگ اخیر در سال ۱۴۰۴ رخ داده، در سمت دیگری از وزنه ایستادگی ملت در مقابل نظام سلطه و مداخلات آمریکایی‌ها و جنایت‌های آن‌ها بود. و از آن سمت، برخی روشن‌گری‌ها در مورد جنایتکاری و هویت نظام غرب و به‌خصوص آمریکایی‌ها در این فضا بود؛ از حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق جنگ و اصطلاحات فلسفه اخلاق و اخلاق غربی و بسیاری از ادعاهای تمدن لیبرال دموکراسی که غربی‌ها به سرداری آمریکا، ملت‌ها را محافظت می‌کردند.

رستمی افزود: آن‌ها ادعای تولیت حقوق بشر در دنیا را داشتند و گزارش سالانه حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف را آمریکایی‌ها صادر می‌کردند و با آن، ملت‌ها را مخصه می‌کردند. همه این‌ها در این دو جنگ مشخص شد که به جز ادعایی، چیز بیشتری از آن نیست.

وی ادامه داد: پیش از آن، در غزه و در برابر چشم دنیا، این مفتضح شدنِ ادعاهای حقوق بشریِ غربی‌ها روشن شده بود؛ اما آنچه که در این دو جنگ اتفاق افتاد؛ حمله به کشور ما در وسط مذاکرات در جنگ ۱۲ روزه بوده، و حمله به کشور ما و به شهادت رساندن فرزندانمان، دانش‌آموزانمان، فرماندهانمان، دانشمندانمان، مسئولانمان و نمایندگانمان و امام شهید، رهبرمحبوب انقلاب اسلامی، و مذاکرات با آمریکایی‌ها، نشان داد که ما با ابرقدرت و مستکبری در عالم روبرو هستیم که هیچ مرز حقوقی، اخلاقی یا سیاسی برای خودش قائل نیست و هر زمان فرصتی را برای ضربه زدن به این ملت مناسب ببیند، در آسیب زدن به ملت تردیدی به خود نمی‌دهد.

۱۳ آبان امسال، متفاوت از تمام سال‌های گذشته است

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان تأکید کرد: ۱۳ آبان، ۱۳ آبانی متفاوت از تمام ۱۳ آبان‌های سال‌های گذشته است، ۱۳ آبانی که یک ملت سرافراز، بهترین عزیزان خودش، رهبر عزیزش، و بهترین فرزندان این کشور را در راه ایستادگی در مقابل ظلم، ایستادگی در مقابل اراده بلعیدن کشور توسط مستکبران و عقب راندن مستکبران تقدیم کرد.

رستمی ادامه داد: در حالی که ۱۳ آبان امسال فرا می‌رسد، ما یک ملت خونخواه و منتقم در مواجهه با استکبار جهانی و به‌ویژه آمریکای جنایتکار و سگ هار منطقه‌اش، صهیونیسم، داریم. ۱۳ آبان امسال در حالی است که ما یاد بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز شهید و شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب را در دل‌ها داریم؛ بیش از ۳۰۰ معلم شهید، بیش از ۳۰۰ دانشجوی شهید.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به میناب گفت: من سفری که هفته گذشته به میناب داشتم، سوغاتی را که یکی از والدین شهیدان عزیز به من دادند، قطعاتی و تکه‌هایی از لباس دختران دانش‌آموز میناب بود؛ این سوغاتی بود که به همه ما یادآور می‌شود که ما ۱۳ آبان امسالمان، ۱۳ آبانی است که در وسط مبارزه با نظام سلطه، با جنایتکارترین، شدیدترین و وقیح‌ترین دشمنان و مدعیان حقوق بشر هستیم؛ همان‌هایی که در آمریکا کودک‌خواری رسمشان است و در فلسطین اشغالی و در غزه کودک‌کشی رفتارش است و در ایران نشان دادند که این روش، روش سلطه‌گرانی است که همیشه وجود داشته و ما باید در مقابل این بایستیم.

ایستادگی ملت ایران الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه شده است

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ملت ایران در این سال، در فضای ایستادگی و حماسه، در حالی که عالی‌ترین افتخارات را رقم زده در جنگ ۴۰ روزه و بعد از آن ایستادگی، موضوع افول امپراتوری آمریکا و شکسته شدن هیمنه نظامی و سیاسی آمریکا را نشان داده که الهام‌بخش به تمام ملت‌های دنیا برای آزادی‌خواهی شده و تبدیل به موضوع روز شده است.

وی افزود: امروز دوستان آمریکا، کشورهایی که جز اقمار آمریکا محسوب می‌شدند، با الهام از ایستادگی ملت ایران، دارند مطالبه می‌کنند حقوق خودشان را از آمریکایی‌ها؛ و این اتفاق، اتفاقی نیست که صرفاً رخ داده باشد، بلکه آغازگر دوره جدیدی در روابط بین‌الملل در فضا، سیاست و آینده دنیا و آینده منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود.

راهپیمایی‌هایی که در بیش از ۳۰۰۰ نقطه اتفاق خواهد افتاد

رستمی با اشاره به شرایط امسال گفت: ۱۳ آبان امسال، ما در حالی به این روز وارد می‌شویم که هنوز در صحنه جنگ با آمریکایی‌ها هستیم؛ هنوز در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای آمریکایی‌ها هستیم. و ایستادگی این روز، ایستادگی ۱۳ آبان، ایستادگی‌ای است که نشان‌دهنده ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: در ۱۳ آبان امسال، ما علاوه بر جریان زیبا و پردامنه دانش‌آموزی، حضور جریان‌های مختلف دانشجویی و حضور آحاد ملت عزیزمان را خواهیم داشت؛ راهپیمایی‌هایی که در بیش از ۳۰۰۰ نقطه اتفاق خواهد افتاد، جزء موضوعاتی است که ما نباید آن را فراموش کنیم.

برگزاری برنامه‌های روشنگری و بصیرتی در سراسر کشور

وی افزود: در بحث روشنگری و بصیرتی به شکل حضوری و مجازی در بسترهای متنوع، در قالب‌هایی هم به یاد و پاسداشت نام امام شهید، شهدای عزیز دانش‌آموز، شهدای عزیز دانشجو، معلم و استادان شهید و به‌خصوص کودکان مظلوم میناب و لامرد، برگزار خواهد شد.

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان ادامه داد: شبکه‌های مختلف رسانه ملی، بازگوکننده و منتقل‌کننده اتفاقاتی هستند که در سراسر کشور در این موضوع اتفاق می‌افتد. حضور دانش‌آموزانمان در میادین که در هفتم آبان حضور داشتند و بعد از این در برنامه‌های مختلف و نماز جمعه گذشته که سخنرانان دانش‌آموزی داشتند، اتفاق افتاده است.

وی گفت: برنامه ها ان‌شاءالله در شب ۱۳ آبان، ساعت ۸ شب، از جوار مرقد مطهر امام شهیدمان، که در جوار حرم مطهر امام رئوف، امام علی بن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) است، آغاز خواهد شد و پاسداشت زنگ مبارزه با استکبار جهانی و شعار «مرگ بر آمریکا» از جوار حرم مطهر امام رضا (علیه‌السلام) و در میادین و نقاط مختلف کشور، ان‌شاءالله طنین‌افکن خواهد بود.

اجرای برنامه‌های علمی و سیاسی در دانشگاه‌ها

رستمی با اشاره به برنامه‌های مراکز آموزش عالی کشور اظهار کرد: در مراکز آموزش عالی کشور، در روزهای یازدهم تا سیزدهم آبان، برنامه‌های علمی و سیاسی و گردهمایی‌ها، به‌خصوص با توجه به موضوع استکبارستیزی در دانشگاه‌ها، برگزار خواهد شد.

وی افزود: در تهران ان‌شاءالله ما حضور مسئولان آموزش عالی و آموزش و پرورش، وزیران محترم، مدیران و مجموعه رؤسای دانشگاه‌های آموزشی را در فضای راهپیمایی ۱۳ آبان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در هفته جاری، برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت حماسه دفاع مقدس و یاد شهدای نوجوان، دانش‌آموز، دانشجو و معلمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. این برنامه‌ها شامل زیارت خانواده‌های شهدا توسط مسئولان استانی و شهرستانی، و همچنین برگزاری نشست‌های بصیرتی برای طلاب و روحانیون در حوزه‌های علمیه خواهد بود.

همچنین، با همکاری بسیج دانشجویی و دانش‌آموزی، میزگردهای سیاسی و تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز استان‌ها برپا می‌شود. در کنار این فعالیت‌ها، فضاسازی‌های شهری توسط شهرداری‌ها در سراسر کشور انجام می‌گیرد. یکی از محورهای اصلی این هفته، برگزاری همایش‌های تبیین «گام دوم انقلاب اسلامی» و مشارکت گسترده نوجوانان در این مسیر است.

راهپیمایی ضد استکباری در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار می‌شود

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: در ادامه، روز ۱۳ آبان ماه، راهپیمایی بزرگ ضد استکبار در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در تهران، این راهپیمایی از ساعت ۹ صبح از مسیرهای مختلف به سمت میدان فلسطین و مقابل سفارت سابق آمریکا در خیابان طالقانی حرکت خواهد کرد. این مراسم که با محوریت حماسه خونخواهی امام شهدا و بزرگداشت شهدای دانش‌آموز برگزار می‌شود، بستری برای نمایش اقتدار ملت و پاسخ به تهدیدات دشمن خواهد بود.

برگزاری همایش علمی استکبارستیزی در مشهد مقدس

رستمی با اشاره به برگزاری همایش علمی استکبارستیزی در مشهد مقدس گفت: در راستای تبیین ابعاد مختلف مقابله با استکبار، همایش علمی «استکبارستیزی» در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان ماه در حرم مطهر رضوی (ع) برگزار می‌شود. این همایش با مشارکت گسترده مجموعه‌های مختلف و با نقش‌آفرینی برجسته «انجمن مجاهدان در غربت» برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نشست‌های علمی، نمایندگان کشورهای عضو جبهه مقاومت در کنار دانشمندان و صاحب‌نظران این حوزه، به بررسی قالب‌های مختلف مقابله با استکبار و ابعاد علمی آن خواهند پرداخت. این رویداد با هدف ارائه تحلیل‌های تخصصی و ارائه راهکارهای نوین در عرصه‌های مختلف سیاسی و علمی طراحی شده است.

جریان دانشجویی در عرصه‌های دفاع از کشور پیشتاز بوده است

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به نقش جریان دانشجویی در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: الحمدلله، جریان دانشجویی همواره جریانی دیده‌شده و مؤثر در تمامی عرصه‌های دفاع از کشور بوده است؛ از دوران پیروزی انقلاب و انقلاب فرهنگی گرفته تا دوران دفاع مقدس. جریان دانشجویی همواره جریانی پیشتاز بوده است.

وی افزود: آنچه در جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس ۴۰ روزه شاهد بودیم، حضور پرشور دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی و بسیج دانشجویی بود؛ آن‌ها هم در فضای امنیت شهری و هم در بازسازی منازل حضور داشتند.

رستمی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع آسیب‌ها، گروه‌های جهادی دانشجویی وارد عمل شدند تا با توجه به استحکام سازه‌ها، فرآیند بازسازی منازل را سرعت بخشند؛ از تعمیر در و پنجره گرفته تا تخلیه آسیب‌ها و آماده‌سازی منزل برای سکونت مجدد اهالی.

وی گفت: علاوه بر این، دانشجویان در ایست‌بازرسی‌ها و در قالب موکب‌های دانشجویی در ایستگاه‌های میدانی حضور داشتند. در مقطعی در فضای دانشگاهی، بیش از ۱۳۰ تجمع ویژه توسط جریان‌های دانشجویی برگزارشده است. امروز نیز شاهد استقرار موکب‌های دانشگاهی هستیم؛ برای نمونه، در سردر دانشگاه تهران، دانشجویان از نخستین شب‌های تجاوز آمریکا و در جریان جنگ ۴۰ روزه، با حضور استوار و با انگیزه، موکب‌های خود را برپا کرده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

۱۳آبان امسال یادآور شهادت دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان است

رستمی در خصوص ویژگی‌های ۱۳ آبان امسال اظهار کرد: باید گفت که ما در میانه جنگ تجاوزکارانه آمریکا قرار داریم؛ جنگی که از ۹ اسفند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. لذا ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته متفاوت است؛ چرا که ما در حال مبارزه با استکبار جهانی هستیم. در ۱۳ آبان امسال نیز حماسه دیگری را رقم خواهیم زد.

ایستادگی ملت نتیجه همراهی توان‌های مختلف کشور است

رئیس بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در ارزیابی وضعیت امروز کشور گفت: آنچه از حماسه ملتمان می‌بینیم، نتیجه کنار هم قرار گرفتن توان‌های مختلف کشور است: از رهبری بی‌نظیر امام شهید و رهبری معظم انقلاب اسلامی گرفته تا مدیریت مقتدرانه در اداره کشور در این هشت ماه و دوران جنگ تحمیلی.

وی افزود: این ایستادگی در کنار ایستادگی نیروهای مسلح، مسئولین در خدمتگزاری به مردم و توانمندی‌های علمی کشور، مجموعه‌ای از صلابت، مقاومت و پایداری را رقم زده است.

جریان دانشجویی در تولید بازدارندگی و دستاوردهای دفاعی نقش کلیدی دارد

رستمی با تأکید بر نقش جریان دانشجویی در بخش‌های مختلف کشور اظهار کرد: جریان دانشجویی در تمامی این بخش‌ها، به‌ویژه در بخش علمی، نقش کلیدی دارد. آنچه ما امروز به عنوان بازدارندگی، تاب‌آوری و تولیدات دفاعی شاهد هستیم، محصول جریان علمی کشور است.

وی ادامه داد: جریان دانشجویی، لایه مقاوم و روشنی است که اگرچه شاید نتوان نقش آن را در حماسه‌های بزرگی همچون تسخیر لانه جاسوسی به طور کامل نشان داد، اما تمام دستاوردهای دوران دفاع مقدس، چه در جنگ‌های کوتاه و چه در عرصه‌های طولانی، یادگار بروز گوهرهای جامعه ما در بخش‌های مختلف، به‌ویژه بخش دانشجویی است.