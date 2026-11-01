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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

حفظ زیست بوم استان سمنان با فداکاری محیط بانان

حفظ زیست بوم استان سمنان با فداکاری محیط بانان

سمنان- استاندار سمنان طی پیامی ضمن گرامی داشت روز محیط بان، حفظ زیست بوم استان را در گرو فداکاری محیط بانان دانست و از این قشر قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان پیش از ظهر یکشنبه پیامی را برای گرامی داشت روز محیط بان صادر کرد که مشروح آن به این شرح است:

محیط‌بانان عزیز و غیرتمند و حافظان گرانقدر طبیعت؛ هشتم آبان‌ماه، «روز ملی محیط‌بان»، فرصتی است تا به پاس جانفشانی‌ها و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شما پاسداران بی‌ادعای طبیعت، سر تعظیم فرود آوریم. شما با گام‌های استوار در دل کویرها و زیست‌بوم‌های متنوع استان سمنان، ضامن بقای حیات وحش و امانت‌دار این میراث الهی برای نسل‌های آینده هستید.

استان سمنان با وسعتی پهناور و برخورداری از گونه‌های کم‌نظیر گیاهی و جانوری، به همت شما محیط‌بانان غیور، به گنجینه‌ای امن برای حیات تبدیل شده است. بی‌شک، ایستادگی شما در برابر سختی‌های اقلیمی و مقابله با سودجویان، جلوه‌ای از عشق به این سرزمین و مسئولیت‌پذیری در قبال انفال الهی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان، این روز را به تمامی محیط‌بانان شریف، خانواده‌های صبورشان و کارکنان حفاظت محیط زیست استان سمنان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون شما را در مسیر صیانت از طبیعت و محیط زیست کشور مسئلت دارم.

کد مطلب 6996300

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