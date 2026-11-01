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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

اجرای عملیات حفاظت و مرمت اضطراری در پل تاریخی کلخوران اردبیل

اجرای عملیات حفاظت و مرمت اضطراری در پل تاریخی کلخوران اردبیل

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از اجرای عملیات حفاظت و مرمت اضطراری در پل تاریخی کلخوران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری گفت: عملیات حفاظت و مرمت اضطراری پل تاریخی کلخوران به عنوان یکی از پل‌های تاریخی اردبیل، پس از چند دهه با هدف استحکام بخشی و اجرای اقدامات حفاظتی در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: پروژه حفاظتی و مرمتی این پل تاریخی با تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی اجرا می‌شود و تا کنون بلوکاژ دو دهنه پل جهت ممانعت از نفوذ آب انجام یافته است.

وی افزود: همچنین ایزولاسیون کف پل نیز به عنوان یک اقدام حفاظتی اضطراری با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت به پایان رسیده و در ادامه با تامین مابقی اعتبار مورد نیاز اجرای سنگ‌فرش بر روی پل نیز اجرا خواهد شد.

جباری با اشاره به اینکه آثار تاریخی متعددی در سطح استان قرار دارد و حفاظت از این آثار یک وظیفه عمومی و همگانی است، ادامه داد: قدمت پل تاریخی سه چشمه کلخوران به دوره صفویه برمی‌گردد که در سال ۱۳۸۱ با شماره ۷۵۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6996302

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