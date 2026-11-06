خبرگزاری مهر- گروه جامعه: با افزایش گزارش‌ها درباره عرضه سکه‌های تقلبی و بروز مشکلات برای خریداران هنگام فروش مجدد طلا و سکه، مسئولان نظارتی و صنفی بر ضرورت خرید از مراکز معتبر، دریافت فاکتور رسمی و پرداخت وجه به حساب متعلق به فروشنده تأکید دارند؛ توصیه‌هایی که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه سکه‌های تقلبی و مشکلات خریداران هنگام فروش مجدد سکه‌های خریداری‌شده اظهار کرد: حدود دو تا سه ماه پیش، با توجه به گزارش‌های دریافتی درباره احتمال تقلب در تولید طلا، نسبت به این موضوع هشدار دادیم.

وی افزود: در یکی از استان‌ها نیز، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان شخصاً در گشت‌های نظارتی حضور یافت و موضوع تقلب در تولید و عرضه طلا را پیگیری کرد.

رایگانی با تأکید بر ضرورت خرید طلا و سکه از مراکز معتبر گفت: مردم باید هنگام خرید از اصالت و تضمین کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند تا در زمان فروش یا مرجوع کردن آن با مشکل مواجه نشوند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: خرید طلا، سکه و مصنوعات طلا باید حتماً همراه با فاکتور رسمی باشد و شهروندان از خرید این محصولات بدون فاکتور خودداری کنند؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی فروشندگان و تضییع حقوق خریداران را فراهم کند. فاکتور خرید باید معتبر و دارای تاریخ، مهر و امضای فروشنده باشد و مردم طلا و سکه را از مراکز معتبر تهیه کنند.

رایگانی با اشاره به امکان پیگیری موارد تقلب در عرضه طلا و سکه گفت: در صورت مشاهده تقلب در کسب، شهروندان می‌توانند موضوع را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و از این طریق پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه نداشتن فاکتور رسمی می‌تواند خریدار را هنگام فروش مجدد با مشکل مواجه کند، افزود: در چنین شرایطی ممکن است فرد نتواند کالای خریداری‌شده را با قیمت متناسب با نرخ روز در بازار عرضه کند و ناچار شود طلا یا سکه خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر بفروشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: دریافت فاکتور رسمی علاوه بر اینکه حق قانونی خریدار است، امکان پیگیری تخلف و اثبات خرید را نیز فراهم می‌کند.

واریز وجه معامله طلا به حساب شخص ثالث ممنوع!

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره درخواست برخی طلافروشان برای واریز وجه معاملات به حساب اشخاص دیگر اظهار کرد: خریداران باید از پذیرش چنین درخواستی خودداری کنند و وجه معامله را فقط به حساب خود فروشنده واریز کنند.

وی افزود: ترجیح این است که خریداران از دستگاه کارت‌خوان مستقر در محل طلافروشی استفاده کنند یا در صورت انتقال وجه، مبلغ را به حسابی واریز کنند که متعلق به خود فروشنده است.

رایگانی با اشاره به مشکلات حقوقی احتمالی ناشی از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث گفت: موارد متعددی مشاهده شده که انتقال وجه به حساب افراد دیگر، حواشی و مشکلاتی ایجاد کرده و حتی برخی اشخاص تا سال‌ها درگیر پیامدهای آن بوده‌اند؛ در حالی که ممکن است در اصل معامله و اتفاقات بعدی نقشی نداشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است برخی فروشندگان برای فرار از مسائل مالیاتی یا ثبت نکردن دقیق و شفاف میزان فروش خود، از خریدار بخواهند وجه معامله را به حساب دیگری واریز کند؛ اما خریدار نباید چنین درخواستی را بپذیرد.

وی تأکید کرد: یکی از راه‌های اثبات خرید، تراکنش مالی میان خریدار و فروشنده است و شهروندان نباید با واریز وجه به حساب اشخاص ثالث، این امکان را از خود سلب کنند.

رایگانی خاطرنشان کرد: خریداران باید هنگام انجام معاملات طلا و سکه دقت کنند که پرداخت وجه به‌صورت شفاف و از طریق حساب متعلق به فروشنده انجام شود تا در صورت بروز اختلاف یا مشکل، امکان اثبات معامله و پیگیری حقوقی آن را داشته باشند.

بذرافشان: برای خرید سکه به واحدهای دارای مجوز مراجعه کنید

در همین زمینه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، نیز پیش‌تر در گفتگویی، درباره نکات و ضوابط خرید سکه طلا به مردم هشدار داده و بر ضرورت مراجعه به واحدهای دارای مجوز رسمی فروش سکه تأکید کرده بود.

بذرافشان با بیان اینکه بانک مرکزی به برخی صرافی‌ها مجوز فروش سکه می‌دهد و نظارت بر این واحدها بر عهده این بانک است، گفته بود واحدهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دریافت می‌کنند نیز تحت نظارت اتحادیه قرار دارند.

وی تأکید کرده بود مردم هنگام خرید سکه باید به واحدهایی مراجعه کنند که مجوز رسمی فروش سکه دارند و از خرید آن از سایر واحدهای صنفی، از جمله طلافروشی‌هایی که مجوز فروش سکه ندارند، خودداری کنند؛ چراکه هر واحد صنفی باید در حوزه تخصصی و مجاز خود فعالیت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران همچنین درباره نحوه پرداخت وجه معامله گفته بود دستگاه کارت‌خوان باید متعلق به همان واحد صنفی باشد و نام واحد فروشنده در رسید تراکنش درج شود. به گفته وی، پرداخت وجه به حساب اشخاص دیگر یا استفاده از کارت‌خوان متعلق به واحدهای دیگر می‌تواند در صورت بروز اختلاف، پیگیری‌های قضایی را با مشکل مواجه کند.

فاکتور رسمی و مهرشده بگیرید

بذرافشان با تأکید بر ضرورت دریافت فاکتور رسمی و معتبر هنگام خرید سکه طلا گفته بود بر اساس قانون نظام صنفی، برای خریدهای بالاتر از ۱۰ هزار تومان، در صورتی که خریدار درخواست فاکتور کند، فروشنده موظف به ارائه آن است.

وی همچنین تأکید کرده بود فاکتور باید دارای سربرگ، نام واحد صنفی، مهر فروشنده و مشخصات کامل کالای خریداری‌شده باشد و خریداران از دریافت فاکتورهای فاقد این مشخصات خودداری کنند.

پلمب و هولوگرام سکه را بررسی کنید

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران درباره بسته‌بندی سکه نیز گفته بود پلمب و وکیوم سکه باید متعلق به همان واحد صنفی فروشنده باشد و هولوگرام معتبر اتحادیه را داشته باشد. به گفته وی، اتحادیه هولوگرام‌های مخصوص را در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهد و فروشندگان موظف‌اند هنگام پلمب سکه از این هولوگرام‌ها استفاده کنند.

بذرافشان همچنین با هشدار درباره خرید سکه از فضای مجازی گفته بود بیشترین مراجعات مربوط به تخلفات و شکایات در این حوزه، به خریدهای اینترنتی مربوط می‌شود؛ معاملاتی که در برخی موارد فاقد فاکتور معتبر یا فروشنده رسمی و دارای مجوز هستند.

وی با اشاره به تبلیغات غیرمتعارف برخی فروشندگان در فضای مجازی تأکید کرده بود ممکن است سکه‌های غیربانکی یا سکه‌هایی با عیار نامشخص، تحت عنوان سکه بانک مرکزی عرضه شوند؛ بنابراین مردم باید از خرید اینترنتی سکه خودداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در ادامه گفته بود خریداران می‌توانند هنگام معامله، مجوز صنفی فروشنده را مطالبه کنند و واحدهای صنفی موظف‌اند در صورت درخواست مشتری، مجوز خود را ارائه دهند. همچنین توصیه کرده بود خریداران از فاکتور و مشخصات سکه خریداری‌شده تصویر یا نسخه‌ای کپی تهیه کنند تا در صورت بروز اختلاف یا مغایرت در مشخصات و عیار کالا، مدارک لازم برای پیگیری حقوقی در اختیار داشته باشند.

بر این اساس، اظهارات مسئولان تعزیرات حکومتی و اتحادیه طلا و جواهر بر چند اصل مشترک در معاملات طلا و سکه تأکید دارد: خرید از مراکز دارای مجوز، دریافت فاکتور رسمی و معتبر، بررسی مشخصات و پلمب سکه و پرداخت وجه از طریق حساب یا دستگاه کارت‌خوان متعلق به فروشنده. رعایت این موارد می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی برای خریداران جلوگیری کند و در صورت وقوع تخلف، مسیر اثبات معامله و پیگیری حقوقی را هموار سازد.