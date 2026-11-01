حمل یکسره کالا در مرز دوغارون از هفته آینده در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در چهل‌وهشتمین نشست از سلسله‌نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت مرز دوغارون در شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی نباید تعطیلی در فعالیت مرز وجود داشته باشد و لازم است خدمات مورد نیاز برای فعالیت در روزهای جمعه نیز پیش‌بینی شود. حتی موضوع فعالیت شبانه‌روزی مرز نیز باید به‌طور جدی بررسی شود و ساعات کار تا حد امکان افزایش یابد. نباید تعطیلی طرف افغانستانی در روز جمعه بهانه‌ای برای توقف فعالیت در سمت ایران باشد و در صورت نیاز، آمادگی طرف ایرانی باید به‌صورت رسمی اعلام شود تا امکان ادامه فعالیت و ارائه خدمات در این روز فراهم باشد. هدف این است که فرآیندهای مرزی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که توقف در مرز به حداقل برسد و در نهایت به صفر نزدیک شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های مستقر در مرز از ابتدا تا انتهای فرآیندها بیان کرد: راهداری، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، گذرنامه، پست و گمرک باید در بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرند و مسئولان ارشد استان وظیفه دارند این مسیر را کنترل کنند. هرجا اشکالی وجود دارد، باید بدون تعارف مطرح شود تا ضمن شنیدن توضیحات دستگاه‌ها، برای رفع مشکلات، اقدام شود. ممکن است برخی مسائل از نگاه مسئولان دور مانده باشد و لازم است در چنین نشست‌هایی فرصت طرح صریح مشکلات و شنیدن توضیحات فراهم شود. هدف محکوم کردن افراد یا دستگاه‌ها نیست، بلکه باید مسائل موجود شناسایی و در مواردی که امکان حل آن‌ها وجود دارد، برای رفعشان اقدام شود.

وی با اشاره به وجود برخی اختلاف‌نظرهای حقوقی و قانونی میان دستگاه‌ها گفت: مستندات و گزارش‌های تهیه‌شده از وضعیت میدانی می‌تواند در شناسایی دقیق مسائل و تدوین فرآیندهای روشن و مشخص مؤثر باشد و باید به‌گونه‌ای عمل شود که ابهامی در روند کار باقی نماند. همچنین برخی فرآیندهای ثبت اطلاعات و پرونده‌ها به‌صورت دستی نیز باید بررسی شده و رویه‌ها از ابتدا تا انتها به شکل روشن و مشخص تعریف شوند. خروجی همه این بررسی‌ها باید به تسهیل فعالیت‌های مرزی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که مرز محل توقف نباشد، بلکه محل خروج کالا باشد.

مظفری همچنین بر ضرورت تأمین شرایط و امکانات مورد نیاز کارکنانی که در منطقه فعالیت می‌کنند تأکید کرد و گفت: هر یک از همکاران دولت که در منطقه و در هر دستگاهی مشغول فعالیت هستند، باید از امکانات متناسب با نیاز کاری خود برخوردار باشند. دریافت پول در برابر خدمات به‌خودی‌خود ایرادی ندارد و حتی ارائه خدمات می‌تواند بخشی از فعالیت اقتصادی و درآمدزایی باشد، اما باید مشخص باشد چه کسی، بابت چه خدمتی و به چه دلیل هزینه دریافت می‌کند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اصل بر انجام حمل یکسره و بدون توقف در مرز است و اگر پلمب گمرکی صورت می ‌گیرد نباید خدشه‌ای به آن وارد شود. اگر در موارد استثنایی بازرسی ضرورت پیدا کرد، باید وجود ظن قوی و دلایل آن به‌صورت روشن مشخص باشد. هدف همه این اقدامات باید کاهش زحمت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری برای کشور باشد و حتی در شرایط عادی نیز باید از ظرفیت مرز به بهترین شکل استفاده کرد؛ در شرایط اضطرار و جنگ نیز مسلماً ضرورت این موضوع بیشتر است.

وی افزود: انجام این کار فراتر از وظیفه اداری و در واقع یک وظیفه ملی، اخلاقی و انسانی است. باید توجه کرد میان دستگاه‌های اجرایی تعارضی وجود نداشته باشد و بخش قابل توجهی از مسائلی که مطرح شده، واقعیت‌هایی است که در طول سال‌ها شکل گرفته است. در یکی دو سال گذشته بخشی از این مسائل حل یا کمتر شده و در برخی موارد نیز با شفاف شدن موضوع، زمینه رفع مشکل فراهم شده است. در کلیات مسائل و راهکارهای مطرح‌شده نیز مخالفتی وجود نداشته و اختلاف‌نظرها بیشتر به شیوه اجرا و جزئیات مربوط است.

مظفری ادامه داد: لازم است هر یک از این موارد مطرح‌شده به‌صورت جداگانه پیگیری و اجرا شود و طی دو هفته آینده، عملیات اجرایی روشن و مشخصی در دوغارون شکل بگیرد. اگر در این مدت به وضعیت کاملاً مطلوب نرسیدیم، نباید موضوع را رها کنیم؛ زیرا بخشی از مسائل در طول زمان ایجاد شده و رفع آن‌ها نیز نیازمند پیگیری مستمر است. باید فرآیندهایی روشن و مشخص داشته باشیم و اگر برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز به هزینه‌کرد وجود دارد، این کار انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حل مسائل منطقه دوغارون گفت: دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند و آنچه اهمیت دارد، خروجی کار و تحقق اهداف مورد نظر است، نه اینکه صرفاً مشخص باشد متولی هر بخش کدام دستگاه است. ساماندهی فضای بصری، ایجاد فضای سبز و بهبود محیط تردد افرادی که به‌صورت پیاده از مرز عبور می‌کنند نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه پیگیری مجدد مسائل دوغارون در دو هفته آینده اظهار کرد: در این فاصله باید دست‌کم ۱۵ جلسه برگزار شود و موضوعات مرتبط با پیشرفت کار و فرآیندها به‌صورت روشن مشخص شود. هدف این است که در دو هفته آینده بتوانیم فرآیندها و طرح‌های مربوط را ارائه کنیم و پیش از آن نیز این فرآیندها مورد آزمایش قرار گرفته باشند تا از نبود مشکل در اجرای آن‌ها اطمینان حاصل شود.