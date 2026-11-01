به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان استان گیلان، با تبریک و قدردانی از تلاش مسئولان و اعضای ستاد در پاسداشت ارزش‌های اسلامی، اظهار کرد: شرایط کنونی جهان اسلام و تحولات پیش‌رو، شرایطی ویژه و کم‌سابقه در طول یک قرن اخیر است و هر سال بر اهمیت عرصه‌های پیش‌روی ملت ایران افزوده می‌شود.

وی با اشاره به آنچه افول قدرت‌های استکباری خواند، افزود: قدرت‌هایی که نزدیک به یک قرن با هیمنه و تبلیغات از اقتدار خود سخن می‌گفتند و رژیم صهیونیستی که بیش از هفت دهه بر قدرت خود تکیه داشت، امروز با واقعیت‌های متفاوتی روبه‌رو شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف نخواهد شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب‌های مادی تاریخ، بر مبنای توحید، آموزه‌های الهی و سنت انبیا شکل گرفته و همین پشتوانه اعتقادی، عامل ماندگاری و استمرار آن است.

استقامت مردم، پشتوانه راهبردی اقتدار کشور است

فلاحتی در ادامه با اشاره به جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن علیه جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: دشمن با برجسته‌سازی تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و تهاجم فرهنگی تلاش می‌کند جامعه را نسبت به آینده ناامید کند، اما در سوی دیگر، ظرفیت عظیم مقاومت و ایستادگی ملت ایران قرار دارد که در برابر فشارهای گسترده نظام سلطه همچنان پابرجا مانده است.

وی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه درباره مالک اشتر، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران، مالک‌اشترهای روزگار ما هستند که با استقامتی کوه‌وار در برابر فشارها ایستادگی می‌کنند.

امام جمعه رشت با تأکید بر جایگاه مقاومت مردمی در اقتدار ملی گفت: استقامت و ظرفیت عظیم ملت ایران، هم‌تراز با موشک‌های بالستیک، لانچرها و زیرساخت‌های راهبردی نظامی کشور، نقش‌آفرین و موجب تقویت قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است.

فلاحتی با تأکید بر ریشه‌دار بودن نظام جمهوری اسلامی در باورهای دینی مردم، خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها از قول من بنویسند که انقلاب اسلامی شکست‌ناپذیر است؛ دین‌باوران همواره در میدان حضور دارند و غرب‌باوران جایی در آینده این کشور نخواهند داشت.

وی افزود: آنچه ایران اسلامی را در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان زنده و استوار نگه داشته، پیوند عمیق مردم با اهل‌بیت(ع) و نهضت اباعبدالله الحسین(ع) است.

ضرورت میدان‌داری نسل جوان در مراسم ۱۳ آبان

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبیین حوادث و مناسبت‌های تاریخی انقلاب اسلامی برای نسل جدید، به آیه شریفه «وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ» اشاره کرد و گفت: احیای ایام‌الله نقش مهمی در هویت‌بخشی به جامعه دارد و باید برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود که ملت ایران چه مسیر پرافتخار و چه حوادث سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان، خواستار واگذاری تریبون‌ها و مسئولیت‌های اجرایی و فرهنگی این مراسم به نوجوانان و دانش‌آموزان شد و تصریح کرد: باید زمینه حضور فعال نسل جوان فراهم شود تا آنان احساس مسئولیت، تعلق و اثرگذاری بیشتری در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی داشته باشند.

آیت‌الله فلاحتی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های اعضای ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان، از مجاهدت‌های رزمندگان نیروی دریایی راهبردی در پهنه آب‌های جنوب نیز تجلیل کرد و سخنان خود را با دعا برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب و ذکر صلوات به پایان رساند.