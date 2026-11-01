  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

رگبار و رعدوبرق تا دوشنبه مناطق مختلف خوزستان را فرا می‌گیرد

رگبار و رعدوبرق تا دوشنبه مناطق مختلف خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: با ورود امواج بارشی، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و مواج شدن شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان، اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه (به‌ویژه امروز بعدازظهر) استان تحت‌تأثیر امواج بارشی قرار می‌گیرد که سبب ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (به‌ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی) خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته بهبهان و آغاجاری با دمای ۳۷ و دهدز با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۳ و کمینه دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6996320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها