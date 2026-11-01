محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان، اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر روز دوشنبه (به‌ویژه امروز بعدازظهر) استان تحت‌تأثیر امواج بارشی قرار می‌گیرد که سبب ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی (به‌ویژه در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی) خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی دور از انتظار نیست و شمال خلیج فارس تا اواخر روز دوشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته بهبهان و آغاجاری با دمای ۳۷ و دهدز با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۳ و کمینه دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.