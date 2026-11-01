هشدار استقلال خوزستان به پرسپولیس؛ فرصت مذاکره را از دست دادید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال خوزستان؛ بهنام ابوالقاسم‌پور درباره آخرین وضعیت پرونده میان باشگاه‌های استقلال خوزستان و پرسپولیس بر سر انتقال تیوی بیفوما اظهار داشت: آنچه امروز از سوی باشگاه استقلال خوزستان در این پرونده دنبال می‌شود، صرفاً یک اختلاف ساده فوتبالی نیست؛ بلکه موضوع به اعتبار قراردادهای رسمی، رعایت حقوق باشگاه‌ها و پایبندی به اصول حرفه‌ای و مقررات حاکم بر فوتبال مربوط می‌شود.

وی افزود: باشگاه استقلال خوزستان هنگام عقد قرارداد با این بازیکن، بر اساس توافقات رسمی و تعهدات قراردادی، حقوق مشخصی برای خود ایجاد کرده بود و انتظار داشت تمامی باشگاه‌ها و عوامل مرتبط با فوتبال به این تعهدات پایبند باشند. با این حال، بر اساس مستندات و شواهد موجود، اقداماتی صورت گرفته که از نظر ما نیازمند رسیدگی جدی حقوقی و انضباطی است.

مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان با تشریح محورهای اعتراض این باشگاه خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اصلی مورد اعتراض ما، مذاکره و انعقاد قرارداد میان باشگاه پرسپولیس و بازیکنی است که در آن مقطع تحت قرارداد باشگاه استقلال خوزستان قرار داشت؛ بدون آنکه اطلاع، هماهنگی یا مجوز لازم از باشگاه ما اخذ شده باشد. همچنین فسخ غیرموجه قرارداد از سوی بازیکن و توقف ایفای تعهدات قراردادی او، از دیگر موارد مورد اعتراض ماست. موضوع تحریک و اغوای بازیکن تحت قرارداد یک باشگاه و عقد قرارداد با وی بدون رعایت حقوق باشگاه مبدأ نیز از جمله محورهایی است که در شکایت استقلال خوزستان مورد توجه قرار گرفته است.

ابوالقاسم‌پور درباره مواضع مسئولان دو باشگاه در این پرونده گفت: تأکید می‌کنم که رویکرد اولیه ما هرگز تقابل و شکایت نبود. در ابتدا مسیر مذاکره را انتخاب کردیم و تلاش داشتیم با گفت‌وگو و تعامل، موضوع را حل‌وفصل کنیم. حتی در چند مرحله با مسئولان باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره شدیم تا بدون ایجاد حاشیه در فوتبال کشور، حقوق طرفین مشخص و مسئله به شکلی حرفه‌ای حل شود.

وی با انتقاد از نتیجه مذاکرات با مسئولان پرسپولیس تصریح کرد: متأسفانه با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، مسئولان باشگاه پرسپولیس روی خوشی به مذاکرات نشان ندادند و همکاری لازم برای حل‌وفصل موضوع صورت نگرفت. مذاکرات به نتیجه نرسید و به همین دلیل، برای صیانت از حقوق باشگاه استقلال خوزستان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن، تصمیم گرفتیم پرونده را از مسیر مراجع ذی‌صلاح قانونی و انضباطی پیگیری کنیم.

مدیرعامل استقلال خوزستان با اشاره به مستندات این باشگاه در پرونده بیفوما اظهار داشت: برای اثبات ادعاهای خود، مستندات و مدارک لازم را ارائه خواهیم کرد و انتظار داریم مراجع رسیدگی‌کننده با بررسی دقیق تمامی ابعاد پرونده، بر اساس مقررات و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای تصمیم‌گیری کنند.

وی درباره پیامدهای احتمالی این پرونده برای باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: پیش از هرگونه اقدام حقوقی، فرصت کافی برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره و تعامل در اختیار مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار دادیم، اما متأسفانه از این فرصت استفاده نشد. صریحاً اعلام می‌کنم چنانچه در جریان رسیدگی مراجع ذی‌صلاح، تخلفاتی احراز و احکامی از قبیل جریمه مالی، محرومیت بازیکن یا سایر جرائم و محرومیت‌های انضباطی علیه بازیکن یا باشگاه پرسپولیس صادر شود، مسئولیت پیامدهای ناشی از تصمیمات و اقدامات منجر به آن، بر عهده مسئولان و تصمیم‌گیرندگان مربوطه خواهد بود.

ابوالقاسم‌پور خطاب به هواداران پرسپولیس نیز گفت: لازم می‌دانم هواداران عزیز و فهیم باشگاه پرسپولیس را در جریان موضع استقلال خوزستان قرار دهم. باشگاه ما به هیچ عنوان از حقوق قانونی و قراردادی خود صرف‌نظر نخواهد کرد. اگر در نهایت حکمی علیه بازیکن یا باشگاه پرسپولیس صادر شود، نباید مسئولیت آن را متوجه استقلال خوزستان دانست؛ چراکه ما صرفاً در حال پیگیری حقوق قانونی خود هستیم و مسئولیت پیامدهای اقدامات انجام‌شده بر عهده کسانی است که این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند.

مدیرعامل استقلال خوزستان با تأکید بر اینکه این باشگاه به دنبال حاشیه‌سازی یا تقابل با سایر باشگاه‌ها نیست، خاطرنشان کرد: پرهیز از حاشیه به معنای چشم‌پوشی از حقوق قانونی باشگاه نخواهد بود. اگر قرار باشد قراردادهای رسمی و تعهدات حرفه‌ای به‌راحتی نادیده گرفته شوند، دیگر نمی‌توان از فوتبال حرفه‌ای و رعایت اصول رقابت سالم سخن گفت.

وی در پایان تأکید کرد: استقلال خوزستان به‌جای جنجال رسانه‌ای، پیگیری این پرونده را از مسیر قانونی دنبال می‌کند. تا زمانی که حقوق باشگاه به‌طور کامل مورد رسیدگی قرار نگیرد و نتیجه قانونی حاصل نشود، از ادامه پیگیری دست نخواهیم کشید. انتظار داریم تمامی باشگاه‌ها، فارغ از نام و جایگاه خود، در برابر مقررات فوتبال مسئول و پاسخ‌گو باشند. استقلال خوزستان برای احقاق حقوق خود کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی و قراردادی این باشگاه نادیده گرفته شود. خواسته ما اجرای قانون است؛ نه بیشتر و نه کمتر.