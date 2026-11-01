به گزارش خبرنگار مهر، سعید قسمت‌پور ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ماسال برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این مناسبت اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان، ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید پیام و فلسفه این روز به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده و منسجم مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور پررنگ مجموعه‌های اداری و کارکنان خود را در این مراسم فراهم کنند.

فرماندار ماسال همچنین بر ضرورت حضور به‌موقع و اثرگذار دانش‌آموزان در راهپیمایی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان با حضور آگاهانه خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای واقعه ۱۳ آبان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر پرافتخار شهدا نشان دهند.

قسمت‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی تصریح کرد: باید قدردان ملت بزرگ ایران باشیم که بیش از ۲۴۵ شب است با حضور در اجتماعات خیابانی، پای آرمان‌های خود و دفاع از کشور ایستاده‌اند و در مقاطع حساس، همراهی و پشتیبانی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان، خواستار فضاسازی مناسب محیطی، اجرای تبلیغات شهری، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در سطح شهرستان ماسال شد.