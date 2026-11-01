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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

فرماندار ماسال: دانش‌آموزان پرچمداران تداوم آرمان‌های انقلاب هستند

فرماندار ماسال: دانش‌آموزان پرچمداران تداوم آرمان‌های انقلاب هستند

ماسال- فرماندار ماسال با تأکید بر ضرورت حضور گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: دانش‌آموزان پرچمداران تداوم آرمان‌های انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قسمت‌پور ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ماسال برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این مناسبت اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور حماسه‌آفرینی دانش‌آموزان، ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید پیام و فلسفه این روز به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده و منسجم مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور پررنگ مجموعه‌های اداری و کارکنان خود را در این مراسم فراهم کنند.

فرماندار ماسال همچنین بر ضرورت حضور به‌موقع و اثرگذار دانش‌آموزان در راهپیمایی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان با حضور آگاهانه خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای واقعه ۱۳ آبان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر پرافتخار شهدا نشان دهند.

قسمت‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی تصریح کرد: باید قدردان ملت بزرگ ایران باشیم که بیش از ۲۴۵ شب است با حضور در اجتماعات خیابانی، پای آرمان‌های خود و دفاع از کشور ایستاده‌اند و در مقاطع حساس، همراهی و پشتیبانی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان، خواستار فضاسازی مناسب محیطی، اجرای تبلیغات شهری، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در سطح شهرستان ماسال شد.

کد مطلب 6996322

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