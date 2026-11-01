تأمین برق اضطراری در مراکز حیاتی البرز؛ موفقیت در مانور سراسری پدافند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خواجه‌ وند در حاشیه پانزدهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز دارای سطح بندی دستگاه های اجرایی به طور هم زمان در البرز نیز در البرز برگزار شد، با اشاره به برگزاری همزمان این مانور در سطح کشور و استان البرز، اظهار داشت: امروز در قالب این مانور سراسری، ۵ دستگاه از کلیدهای حساس و مهم خود را در استان البرز به کار گرفتیم تا آمادگی زیرساخت‌های برق را در شرایط بحرانی ارزیابی کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های برق در حوزه پدافند غیرعامل، افزود: یکی از تهدیدات اصلی در جنگ‌ های مدرن، از دست رفتن پایداری شبکه برق است و هدف از این مانور، تضمین پایداری شبکه در مراکز حساس، مهم و حیاتی تحت تأثیر تهدیدات احتمالی بود.

خواجه وند گفت: همان‌طور که مشاهده شد، پس از اعلام رسمی مانور، تنها در مدت زمان ۳۰ ثانیه موفق شدیم با استفاده از مولدهای اضطراری، شبکه را در ۵ نقطه حساس مجدداً پایدار کرده و خدمت ‌رسانی به مردم را بدون وقفه ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز همچنین به موضوع پایش سلامت دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف کلیدی این مانورها، بررسی وضعیت سلامت مولدها و شناسایی نیاز آن‌ها به تعمیر یا اورهال (بازسازی) است. ما در کارگروه انرژی تحت نظر استانداری، به‌ صورت مستمر آمادگی این تجهیزات را رصد می‌کنیم. و در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ مولد با ظرفیت‌ های مختلف در حوزه‌های اداری و صنعتی، به‌صورت برخط و با استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند تحت نظارت هستند.

خواجه ‌وند با یادآوری تجربه مدیریت پیک مصرف در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از عبور موفقیت‌آمیز ما از پیک مصرف در سال گذشته، مدیون همین مولدهای اضطراری بود که به ‌صورت زنده و آنلاین در مدار قرار گرفته و پایداری شبکه را تضمین کردند.

وی در پایان با تأکید بر دستورالعمل ‌های بالادستی، یادآور شد: طبق قوانین، تمامی ادارات و مراکز حساس و حیاتی موظف به تجهیز خود به مولدهای اضطراری هستند و هر مجموعه باید متناسب با نیازهای ضروری خود، دستگاه‌های مناسب را تهیه و در مدار قرار دهد تا در مواقع بحرانی، کمترین آسیب به زیرساخت‌ها وارد شود.