اسماعیل مسعودی کارگردان فیلم «بچه‌های دشت» که در نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: فیلم «بچه‌های دشت» در سال ۱۴۰۲ تدوین شد و به مرحله اکران رسید. نخستین نمایش این اثر در جشنواره فیلم رشد بود که در آن موفق به کسب مقام و دریافت دیپلم افتخار شد. همچنین این فیلم در جشنواره عمار، جشنواره میراث فرهنگی و چند جشنواره دیگر نیز در میان آثار برگزیده قرار گرفت.

وی درباره داستان فیلمش گفت: «بچه‌های دشت» اثری داستانی با محوریت کودک و نوجوان است. هدف اصلی من از ساخت این فیلم، پرداختن به مشکلات آموزشی کشور و مسائل موجود در حوزه آموزش‌وپرورش بود. در کنار این موضوع، تلاش کردم بخشی از فرهنگ، آداب و رسوم و گویش محلی مردم یکی از روستاهای شهرستان اقلید را نیز به تصویر بکشم. این روستا از نظر فرهنگی و زبانی ویژگی‌های خاصی دارد و گویش لری در آن رواج دارد.

این کارگردان با اشاره به ابعاد مختلف مقاومت توضیح داد: یکی از مهم‌ترین ابعاد مقاومت، دفاع از حریم، کیان و مرزهای کشور است که در حوزه نظامی نمود پیدا می‌کند. در این زمینه باید از افرادی که برای حفظ امنیت کشور فعالیت می‌کنند، صمیمانه قدردانی کرد. امنیت و آرامشی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل فداکاری شهدا، ایثارگران و افرادی است که در این مسیر تلاش کرده‌اند. همچنین باید از نقش امام شهید در شکل‌گیری و حفظ این شرایط یاد کرد.

وی ادامه داد: در کنار مقاومت نظامی، موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی و مقاومت فرهنگی نیز اهمیت دارند. مردم هم در مقاطع مختلف، به‌ویژه پس از شهادت رهبری و جنگی که در سال گذشته به کشور تحمیل شد، نقش مهمی در حفظ شرایط و اداره امور کشور ایفا کردند. افرادی که امروز در میدان حضور دارند و برای حفظ کشور تلاش می‌کنند نیز بخشی از این جریان هستند. همه این عوامل در کنار یکدیگر موجب شده است که کشور بتواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های مختلف نشان دهد. از برگزارکنندگان جشنواره مقاومت و تمام افرادی که در برگزاری و پیشبرد این رویداد همکاری دارند، تشکر می‌کنم.

مسعودی با اشاره به رویکرد فیلمش نسبت به مقاومت تاکید کرد: محور اصلی فیلم ما بیشتر آموزش‌وپرورش، مسائل دانش‌آموزی و مشکلات آموزشی کشور است. با این حال، بخشی از مفاهیم فرهنگی، آداب و رسوم و حتی اقتصاد مقاومتی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان متذکر شد: در داستان فیلم، معلمی با توجه به مشکلات و انتظاراتی که با آنها مواجه است، تصمیم می‌گیرد از شهر به روستای محل زندگی خود بازگردد و در کنار فعالیت آموزشی، در بخشی از فعالیت‌های روستایی و کشاورزی نیز مشارکت کند. به همین دلیل تصور می‌کنم فیلم از منظر اقتصاد مقاومتی نیز حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد و به همین دلیل به جشنواره فیلم مقاومت راه پیدا کرد.

فیلم سینمایی «بچه‌های دشت» به کارگردانی اسماعیل مسعودی و تهیه کنندگی عباس مسعودی (برادران اقلیدی) با حضور بازیگرانی همچون متین آراسته، بابک زرنویس زاده، شمس الآفاق شفیعی، پریسا درافشان ساخته شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسربچه‌ای که از انتقال پدر معلمش به روستا ناراحت است قصد دارد با خرابکاری و اقدامات هنجارشکن داخل روستا و مدرسه، پدر و خانواده را تحت فشار قرار دهد که به شهر برگردند اما دراین مسیر اتفاقاتی می‌افتد که مانع از اهداف او می‌شود و در پایان متنبه می‌شود که پا به پای پدرش به تلاش و فعالیت ادامه دهد و راه درست را پیش بگیرد. در این فیلم سعی شده با رویکردی متفاوت در قالب ژانر کودک، به چالش‌های مهاجرت از روستا به شهر و بالعکس پرداخته شود و با لحنی کنایی علاوه بر پرداختن به خرده فرهنگ‌ها که ریشه در سنت‌های اصیل دارد چالش‌ها و تفاوت‌های دیدگاهی نسل نو و گذشته را مورد بررسی قرار دهد.